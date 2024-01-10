Анна Заворотнюк иногда делится информацией о здоровье своей матери.

https://stars.glavred.info/ostalos-dva-mesyaca-zavorotnyuk-rasskazala-o-lechenii-10532201.html Ссылка скопирована

Анна Заворотнюк пожаловалась на проблемы с зубами / Коллаж Главред, фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, в у Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

По словам дочери артистки, которая, к слову, еще когда была публичной - поддерживала президента-террориста Путина, она сейчас делает себе зубы.

На своей странице в Instagram, Заворотнюк пожаловалась, что ей еще два месяца придется носить зубные капы, чтобы исправить прикус.

видео дня

По информации пропагандистов News.ru, дочь актрисы удалила все зубы мудрости, а также отметила, что нижний ряд зубов уже выглядит хорошо, но будет еще лучше.

Что касается здоровья самой актрисы, то ее семья держит информацию о ней в страшном секрете. Лишь иногда сама Анна комментирует то, как она себя чувствует. Однако она, как правило, ограничивается общими словами и утверждает, что ситуация серьезная.

Напомним, ранее в интернете появилось видео младшей дочерионкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк - Милы. Актриса уже около 5 лет болеет раком головного мозга и совсем не появляется на публике, как и ее младшая дочь, которую она родила от фигуриста Петра Чернышева.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.