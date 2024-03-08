Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плече

Виктор Андриенко рассказал, как Заворотнюк нравилось в Украине.

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Заворотнюк призналась, что в Украине все по-другому / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимым онкологическим заболеванием, расплакалась, когда закончилась ее работа в украинском шоу "Как две капли".

Как рассказал в интервью проекту ТСН "Наодинці" актер Виктор Андриенко, Заворотнюк была очень удивлено теплым отношением украинских звезд друг к другу, несмотря на конкуренцию. Сам актер добавляет, что никто не вел себя, как "звезда".

"Когда мы заканчивали, Заворотнюк так расплакалась. Она как увидела, как мы общаемся, как вся толпа, которую конкуренты между собой, аплодируют. Она говорит: "Как это? Вы же конкуренты и все аплодируете друг другу". Она пришла к гримерке и расплакалась на плече. Она говорила: "Вы - другие, у нас в Москве такого нет", - вспомнил режиссер.

Напомним, ранее украинский актер Виктор Андриенко рассказал о том, как сейчас живет российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало, а также о том, что он говорил о России, которая развязала тяжелую войну против Украины.

Кто такой Виктор Андриенко Виктор Андриенко — украинский комедийный актер, каскадер, телеведущий, сценарист, режиссер, продюсер. Заслуженный артист Украины. Артист закончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого в 1980 году, после чего начал работать в кино: сначала в качестве каскадера, затем актером. Андриенко стал популярным после появления на телеэкранах проектов "Большая разница" и "Шоу долгоносиков". Сейчас актер много снимается, участвует в телешоу, является продюсером и режиссером.

Ранее также украинский актер и режиссер Виктор Андриенко рассказал, как россияне обманывали украинских актеров и "кидали их на деньги".

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