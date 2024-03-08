"Проклял ту страну": Андриенко с потрохами "сдал" Цекало

Виктор Андриенко поделился неизвестными фактами про Александра Цекало.

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Александр Цекало проклял Россию / Коллаж Главред, фото скриншот, Википедия

Украинский актер Виктор Андриенко рассказал о том, как сейчас живет российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало, а также о том, что он говорил о России, которая развязала тяжелую войну против Украины.

Как рассказал он в проекте ТСН "Наодинці" на YouTube, на данный момент Александр Цекало перебрался жить в Америку. "Он уехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что у него было", – рассказывает Андриенко.

Актер также добавляет, что Цекало, так же, как и Александр Роднянский, работает в Голливуде.

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Кто такой Виктор Андриенко Виктор Андриенко — украинский комедийный актер, каскадер, телеведущий, сценарист, режиссер, продюсер. Заслуженный артист Украины. Артист закончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого в 1980 году, после чего начал работать в кино: сначала в качестве каскадера, затем актером. Андриенко стал популярным после появления на телеэкранах проектов "Большая разница" и "Шоу долгоносиков". Сейчас актер много снимается, участвует в телешоу, является продюсером и режиссером.

Виктор Андриенко также добавляет, что Цекало задавался вопросом, почему Андриенко "другой". "Я такой же, каким и был", - отвечал тогда ему артист. Он добавляет, что у Цекало возникали такие вопросы, так как были предательства со стороны других актеров, с которыми тот тогда роботал.

Напомним, ранее украинский актер и режиссер Виктор Андриенко рассказал, как россияне обманывали украинских актеров и "кидали их на деньги".

Ранее также российский шоумен украинского происхождения Александр Цекало, который с начала военного нападения России на Украину, малодушно молчит, попал в неприятный скандал. В частности, Цекало напал на девушку в одном из супермаркетов США, в котором отоваривался вместе со своей молодой супругой Дариной Эрвин.

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