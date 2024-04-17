Конец света: Заворотнюк рассказала о жуткой ночи

Анна Заворотнюк пожаловалась подписчикам на ночь в Дубае.

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Анна Заворотнюк поделилась подробностями наводнения/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая так и не высказала свое мнение по поводу террористического вторжения РФ в Украину, Анна Заворотнюк рассказала о том, что ей пришлось пережить тяжелую ночь. Но не в России, а в Дубае.

Как написала она на своей странице в Instagram, они в эту ночь пережили "конец света".

Анна Заворотнюк показала свой день / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Как известно, 16 апреля в Дубае случилась сильная гроза и наводнение. Ливень был настолько сильный, что даже значительно подтопил улицы города и аэропорт.

видео дня

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Подписчики Заворотнюк также стали жаловаться на последствия погоды.

Заворотнюк рассказала о ночи в Дубае / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

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Напомним, ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

А также появились слухи о том, что Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.

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