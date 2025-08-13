Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

"Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора

Анна Подгорная
13 августа 2025, 09:35
88
Светлана Поклад рассказала, о чем просил муж перед смертью.
Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - вдова композитора раскрыла его последнее желание

Кратко:

  • В июле 2025 года умер Игорь Поклад
  • Месяц спустя вдова композитора раскрыла его последнюю волю

Украинский композитор, Народный артист и Национальная легенда Украины Игорь Поклад умер 9 июля 2025 года в возрасте 83 лет. Его смерть стала огромной потерей, но не была неожиданностью для жены маэстро Светланы Валерьевны.

Через неделю после ухода мужа она рассказала, что Игорь Дмитриевич практически предсказал свой конец. "Где-то, наверное, в январе или феврале он сказал: "Это будет мое последнее лето", - говорит вдова Игоря Поклада.

видео дня

Недавно в беседе с Oboz.ua Светлана Валерьевна раскрыла последнюю волю мужа. Единственным и главным его желанием было упокоиться рядом с мамой на Берковецком кладбище. Композитор спланировал это еще после ее смерти, и акцентировал на этом внимание, предчувствуя собственную.

"Это было его четкое желание. У Игоря Дмитриевича на Берковецком кладбище похоронена мама. Он сам установил очень красивый памятник – две плиты. И всегда говорил: "Эта вторая – для меня". Все друзья, кто бывал у нас в последние месяцы, слышали от него одно и то же: "Меня – только к маме". Он повторял это неоднократно. Сотни раз", - поделилась Светлана Поклад.

Последняя воля композитора была исполнена: 11 июля 2025 года Игоря Дмитриевича Поклада похоронили на Берковецком кладбище.

Могила Игоря Поклада
Как выглядит могила Игоря Поклада / facebook.com/svitlana.poklad.2025

О персоне: Игорь Поклад

Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.

