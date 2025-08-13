"Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора

Светлана Поклад рассказала, о чем просил муж перед смертью.

https://stars.glavred.info/eto-bylo-ego-chetkoe-zhelanie-vdova-igorya-poklada-ozvuchila-poslednyuyu-volyu-kompozitora-10689314.html Ссылка скопирована

Умер Игорь Поклад - вдова композитора раскрыла его последнее желание / коллаж: Главред, фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025

Кратко:

В июле 2025 года умер Игорь Поклад

Месяц спустя вдова композитора раскрыла его последнюю волю

Украинский композитор, Народный артист и Национальная легенда Украины Игорь Поклад умер 9 июля 2025 года в возрасте 83 лет. Его смерть стала огромной потерей, но не была неожиданностью для жены маэстро Светланы Валерьевны.

Через неделю после ухода мужа она рассказала, что Игорь Дмитриевич практически предсказал свой конец. "Где-то, наверное, в январе или феврале он сказал: "Это будет мое последнее лето", - говорит вдова Игоря Поклада.

видео дня

Недавно в беседе с Oboz.ua Светлана Валерьевна раскрыла последнюю волю мужа. Единственным и главным его желанием было упокоиться рядом с мамой на Берковецком кладбище. Композитор спланировал это еще после ее смерти, и акцентировал на этом внимание, предчувствуя собственную.

"Это было его четкое желание. У Игоря Дмитриевича на Берковецком кладбище похоронена мама. Он сам установил очень красивый памятник – две плиты. И всегда говорил: "Эта вторая – для меня". Все друзья, кто бывал у нас в последние месяцы, слышали от него одно и то же: "Меня – только к маме". Он повторял это неоднократно. Сотни раз", - поделилась Светлана Поклад.

Последняя воля композитора была исполнена: 11 июля 2025 года Игоря Дмитриевича Поклада похоронили на Берковецком кладбище.

Как выглядит могила Игоря Поклада / facebook.com/svitlana.poklad.2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу. Речь идет о Елене Тополе (в прошлом - Alyosha), которая попросила артистку о дуэте.

Также известная пиарщица Юла отказалась сотрудничать с Виталием Козловским. Она занималась перезапуском карьеры певца, и является его кумой - крестной единственного сына Виталия Оскара.

Читайте также:

О персоне: Игорь Поклад Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред