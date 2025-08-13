"Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора

Кратко:
- В июле 2025 года умер Игорь Поклад
- Месяц спустя вдова композитора раскрыла его последнюю волю
Украинский композитор, Народный артист и Национальная легенда Украины Игорь Поклад умер 9 июля 2025 года в возрасте 83 лет. Его смерть стала огромной потерей, но не была неожиданностью для жены маэстро Светланы Валерьевны.
Через неделю после ухода мужа она рассказала, что Игорь Дмитриевич практически предсказал свой конец. "Где-то, наверное, в январе или феврале он сказал: "Это будет мое последнее лето", - говорит вдова Игоря Поклада.
Недавно в беседе с Oboz.ua Светлана Валерьевна раскрыла последнюю волю мужа. Единственным и главным его желанием было упокоиться рядом с мамой на Берковецком кладбище. Композитор спланировал это еще после ее смерти, и акцентировал на этом внимание, предчувствуя собственную.
"Это было его четкое желание. У Игоря Дмитриевича на Берковецком кладбище похоронена мама. Он сам установил очень красивый памятник – две плиты. И всегда говорил: "Эта вторая – для меня". Все друзья, кто бывал у нас в последние месяцы, слышали от него одно и то же: "Меня – только к маме". Он повторял это неоднократно. Сотни раз", - поделилась Светлана Поклад.
Последняя воля композитора была исполнена: 11 июля 2025 года Игоря Дмитриевича Поклада похоронили на Берковецком кладбище.
О персоне: Игорь Поклад
Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.
