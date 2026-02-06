Укр
Читать на украинском
"Это последствие": Jerry Heil выдала правду о Евровидении

Элина Чигис
6 февраля 2026, 09:24
11
Jerry Heil приоткрыла некоторые тонкости Евровидения.
Jerry Heil
Jerry Heil о Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Вы узнаете:

  • Jerry Heil дала редкое интервью
  • Что она рассказала о Евровидении

Украинская известная певица Jerry Heil рассказала, почему решилась участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026.

В интервью Рамине Эсхакзай артистка отметила, что в Украине сложилось мнение, что на конкурс должны ехать только молодые таланты.

видео дня

"В других странах таких нарративов не существует. Этот нарратив сложился в пределах Украины из-за определенных условий. В том же году от Польши участвовала Юстина... В прошлом году от Сан-Марино участвовал Габри Понте, который выпускал в свое время песню "Blue". И он приехал с песней "Tutta l'Italia". Он прилетел туда на своем чартере, например. То есть это довольно крупный артист в Италии", - сказала певица в интервью.

Jerry Heil и Джамала
Jerry Heil и Джамала / фото: instagram.com, Jerry Heil

Также она подчеркнула, что свою популярность она заслужила тяжелым трудом.

"Постоянно ездили по этим евровечеринкам, постоянно инвестировали сюда все свои средства. Все, что у нас было, мы переинвестировали в то, чтобы привлечь эту аудиторию. Теперь она, конечно, приезжает даже к нам на концерты в Украину. И это последствие, то есть это не было так, что мы выступили на "Евровидении" и теперь у нас есть вся эта аудитория. Это так не работает за один раз", - поделилась Jerry.

Певица считает, что победа в конкурсе для молодого артиста станет настоящим шоком.

"Кроме того, на тебе лежит большая социальная ответственность. Ты должен на всех этих интервью, где они избегают этой политики, говорить о том, что волнует тебя, как гражданку государства, на которое напали. И ты постоянно должен это транслировать", - подчеркнула артистка.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona заняли третье место на Евровидении-2024.

Смотрите видео интервью Jerry Heil:

Jerry Heil
Jerry Heil / инфографика: Главред

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Jerry Heil Евровидение-2026
