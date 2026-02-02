Укр
Jerry Heil и Кажанна поставили окончательную точку в скандале — что произошло

Кристина Трохимчук
2 февраля 2026, 10:18
19
Певица распрощалась с лейблом Nova Music.
Jerry Heil и Кажанна разорвали отношения
Jerry Heil и Кажанна разорвали отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil, Кажанна

Вы узнаете:

  • Что случилось с Кажанной после скандала
  • Как певица попрощалась с лейблом

Скандал между певицей Кажанна и лейблом Jerry Heil Nova Music получил свое завершение. Артистка попрощалась с компанией. Официальное заявление лейбл опубликовал в Instagram.

Певица окончательно покинула Nova Music и стала самостоятельным артистом. В своем заявлении лейбл заверил, что полностью оставил за Кажанной права на бэк-каталог, а также все имущественные права на песни, фонограммы, клипы и другие материалы, созданные во время сотрудничества. Также Nova Music наконец выполнил просьбу артистки и предоставил ей доступ ко всем платформам и страницам, где размещалась ее музыка. Лейбл открестился от любой ответственности за деятельность певицы в дальнейшем.

видео дня
Заявление Nova Music
Заявление Nova Music / фото: instagram.com, Nova Music

"Относительно торговой марки сообщаем, что лейбл не претендует на какие-либо права на нее, признает Артистку единственной правообладательницей и не препятствует ее использованию. В дальнейшем всю работу по своему проекту будет выполнять непосредственно Кажанна. С сегодняшнего дня лейбл не участвует ни в одном организационном процессе или договоренности", — сообщили в Nova Music.

Кажанна лаконично отреагировала на новости. В комментариях к посту она попрощалась с лейблом.

"Пока-пока", — написала артистка.

Кажанна - скандал с Jerry Heil
Кажанна - скандал с Jerry Heil / фото: instagram.com, Кажанна

Также она опубликовала пост в своих сториз и высказала облегчение, что наконец прошла этот сложный период.

"Празднуем. А еще этот конченный январь наконец закончился", — поделилась Кажанна.

Jerry Heil и Кажанна — скандал

Певица Кажанна со скандалом разорвала контракт с лейблом Jerry Heil "Nova Music". Артистка назвала годы сотрудничества "рабством", заявила о полном отсутствии заработка и пожаловалась на тяжелые моральные травмы. По словам Кажанны, несмотря на популярность треков, она была вынуждена жить на кредитный лимит, а также лейбл игнорировал ее состояние здоровья. В ответ Jerry Heil назвала ситуацию "лютым стрессом" и предположила, что подопечную могли накрутить конкуренты. В Nova Music обвинения отрицают: там утверждают, что полностью спонсировали карьеру певицы, а проект просто не успел окупиться.

Jerry Heil
Jerry Heil / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что старший внук российской певицы Аллы Пугачевой, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, певец Никита Пресняков случайно раскрыл информацию о том, что теперь находится в отношениях.

Также украинская актриса Анна Кошмал внезапно нашла в сети снимок себя в возрасте 17 лет и, не сдержав эмоций, поделилась впечатлениями с подписчиками. Тогда Анне было всего 17 лет, и она снималась в широко известном сериале "Сваты".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

новости шоу бизнеса Jerry Heil
