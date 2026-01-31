"Кто это?" Анна Кошмал поделилась фото времен "Сватов" и не сдержала эмоций

Актриса не узнала себя на фотографии.

Анна Кошмал Сваты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Вы узнаете:

Анна Кошмал нашла в сети свое фото времен съемок в сериле "Сваты"

Как она отрегировала на свой образ

Украинская актриса Анна Кошмал внезапно нашла в сети снимок себя в возрасте 17 лет и, не сдержав эмоций, поделилась впечатлениями с подписчиками в Instagram. Актриса призналась, что сначала не узнала девушку на фотографии.

Как рассказала знаменитость, снимок датируется 2011 годом. Тогда Анне было всего 17 лет, и она снималась в широко известном сериале "Сваты". Девушка выделялась дерзким стилем и была яркой брюнеткой — ее героиня Женя Ковалева переживала подростковый возраст и увлекалась готическим стилем. Фотография отлично подчеркнула характер сериальной Жени, но при этом категорически отличалась от самой Анны, поэтому контраст спустя 15 лет шокировал актрису.

Как выглядела Анна Кошмал в 2011 году / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"Вчера случайно наткнулась на это фото в интернете, шок! Кто это? 2011 год. Мне 17 лет", — подписала снимок Кошмал.

Сейчас Анна сделала акцент во внешности на мягкость и нежность. Актриса отказалась от черной краски для волос и стала блондинкой. Также ее редко можно увидеть с ярким макияжем. Кошмал призналась, что в 17 лет выглядела намного старше, чем сейчас.

Как сейчас выглядит Женя из Сватов / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"Сегодня играем спектакль "Сердцеедки" дома в Киеве. Интересно, что сегодня я 17-летняя Катрин. Но мы уже знаем, что в свои 17 я выглядела значительно старше, чем сейчас", — написала актриса.

Анна Кошмал / инфографика: Главред

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

