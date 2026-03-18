"Это некрасиво": украинская актриса возмутилась, услышав русскую речь в школе сына

Актриса Анна Саливанчук услышала, что большинство детей в школе ее сына общаются на русском языке.

Анна Саливанчук эмоционально высказалась по поводу русскоязычных детей

Украинская актриса Анна Саливанчук резко отреагировала на использование русского языка в школе, где учится её старший сын Глеб. Свое возмущение Саливанчук опубликовала в Instagram в stories.

По её словам, из-за воздушной тревоги начало занятий немного задержалось, и пока дети собирались, она услышала, что большинство из них общаются на русском языке. Актриса сделала замечание, подчеркнув, что в нынешних условиях это неуместно.

"Я услышала, что все говорят на русском языке. Я сделала замечание, сказала, что так нельзя, это некрасиво, четвертый год войны...", - возмутилась Саливанчук.

Саливанчук призналась, что это вызвало у неё сильное возмущение, и она решила обсудить ситуацию с учителями. Она предложила усилить контроль - вплоть до введения дисциплинарных мер, чтобы мотивировать детей использовать украинский язык.

Особое удивление у актрисы вызвала реакция педагогов. По её словам, те объяснили, что некоторые родители выступают против подобных ограничений и настаивают на праве детей говорить на русском языке.

"Подхожу к учителям, говорю, что нужно ставить им какие-то двойки, давать домашние задания, чтобы они понимали, что так просто нельзя. И что мне говорят учителя? Что родители наших учеников идут к директору школы и говорят, что нельзя так и что дети имеют право говорить по-русски. Что? Дорогие родители, особенно наши одноклассники, вы можете меня ненавидеть, но нет! Четвертый год войны и "какая разница"? Большая! Люди умирают!" - еще больше возмутилась артистка.

Отметим, как сообщал Главред, Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и попала в неприятное судебное разбирательство, больше не является любимицей зрителей России.

Ранее также российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, поделилась очередными проблемами со здоровьем.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

