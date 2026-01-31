"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

Актриса заговорила в соцсетях о личном.

Ольга Сумская - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская решилась на откровения о людях, которые ушли из ее жизни. В Instagram знаменитость поделилась своими переживаниями о том, как близкие со временем становятся чужими.

Сумская опубликовала снимки со своей новой фотосессии. Актриса предстала в стильном повседневном образе: белая рубашка, свободные джинсы и молочный пиджак. Элегантности наряду придали туфли на каблуках. Звезда также поделилась раздумьями о личном. По словам Ольги, важно быть благодарным за исчезновение некоторых людей из своей жизни.

Ольга Сумская про отношения / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Эта цитата почему-то смутила меня сегодня… "Не беспокойтесь о людях, которых Бог удалил из вашей жизни. Он слышал разговоры, которые не слышали вы, он видел действия, которые вы не могли видеть"… И действительно, отпускайте, не держите обиду, не слишком углубляйтесь, почему и как так могло произойти", — посоветовала она поклонникам.

Артистка намекнула, что говорит об этом из собственного опыта. Ольга призналась, что некоторые люди были ей очень близки, но в какой-то момент их отношения внезапно изменились.

Ольга Сумская - актриса / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Были родными, самыми близкими, а стали чужими. Сосредоточьтесь на своей энергии, мысленно пожелайте добра всем тем, кто вас оскорбил… Это важно", — поделилась Сумская.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

