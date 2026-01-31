"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

Вы узнаете:
- Причина смерти Кэтрин О'Хара
- Как отреагировал Макколей Калкин
Вчера, 30 января, стало известно о смерти известной актрисы Кэтрин О’Хара, широко известной по роли мамы Кевина Маккалистера в фильме "Один дома". На трагическую новость отреагировал Макколей Калкин в своем Instagram.
Причина смерти Кэтрин О'Хара
Стали известны новые подробности последнего дня жизни актрисы. Оказалось, что незадолго до смерти Кэтрин, в ее дом вызывали службу спасения. Как сообщили в Пожарном департаменте Лос-Анджелеса, в 4:48 утра к ним поступил вызов для оказания помощи "женщине в возрасте около 70 лет". О'Хара жаловалась на трудности с дыханием и ее срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь медиков, актриса скончалась через несколько часов.
Как Макколей Калкин отреагировал на смерть Кэтрин О'Хара
Экранный сын актрисы по фильму "Один дома" Макколей Калкин посвятил Кэтрин О’Хара трогательный пост в Instagram после известия о ее кончине. Актер назвал ее мамой и выразил сожаление, что у них не было больше времени вместе.
"Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел просто сидеть рядом с тобой в кресле. Я слышал тебя. Но мне еще так много хотелось сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже", — высказался Калкин.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что актриса Елена Светлицкая заинтриговала поклонников появлением обручального кольца на своей руке. Светлицкую начали подозревать в романе с известным актером Тарасом Цимбалюком после окончания выхода в эфир шоу "Холостяк".
Также радиоведущая Катерина Соловьева решила пролить свет на закулисье украинского шоу-бизнеса и затронула Потапа и Настю Каменских. По словам Соловьевой, звездная пара была не самыми приятными людьми в общении и работе.
Вас может заинтересовать:
- Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали
- "Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ
- Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара
Что такое "Один дома"?
"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред