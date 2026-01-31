Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

Кристина Трохимчук
31 января 2026, 10:27
19
Актриса Кэтрин О'Хара умерла в Лос-Анджелесе.
Кэтрин О'Хара умерла
Кэтрин О'Хара умерла / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Причина смерти Кэтрин О'Хара
  • Как отреагировал Макколей Калкин

Вчера, 30 января, стало известно о смерти известной актрисы Кэтрин О’Хара, широко известной по роли мамы Кевина Маккалистера в фильме "Один дома". На трагическую новость отреагировал Макколей Калкин в своем Instagram.

Причина смерти Кэтрин О'Хара

Стали известны новые подробности последнего дня жизни актрисы. Оказалось, что незадолго до смерти Кэтрин, в ее дом вызывали службу спасения. Как сообщили в Пожарном департаменте Лос-Анджелеса, в 4:48 утра к ним поступил вызов для оказания помощи "женщине в возрасте около 70 лет". О'Хара жаловалась на трудности с дыханием и ее срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь медиков, актриса скончалась через несколько часов.

видео дня
Как умерла Кэтрин О'Хара
Как умерла Кэтрин О'Хара / фото: imdb.com

Как Макколей Калкин отреагировал на смерть Кэтрин О'Хара

Экранный сын актрисы по фильму "Один дома" Макколей Калкин посвятил Кэтрин О’Хара трогательный пост в Instagram после известия о ее кончине. Актер назвал ее мамой и выразил сожаление, что у них не было больше времени вместе.

"Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел просто сидеть рядом с тобой в кресле. Я слышал тебя. Но мне еще так много хотелось сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже", — высказался Калкин.

Макколей Калкин о смерти Кэтрин О'Хара
Макколей Калкин о смерти Кэтрин О'Хара / фото: instagram.com, Макколей Калкин

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что актриса Елена Светлицкая заинтриговала поклонников появлением обручального кольца на своей руке. Светлицкую начали подозревать в романе с известным актером Тарасом Цимбалюком после окончания выхода в эфир шоу "Холостяк".

Также радиоведущая Катерина Соловьева решила пролить свет на закулисье украинского шоу-бизнеса и затронула Потапа и Настю Каменских. По словам Соловьевой, звездная пара была не самыми приятными людьми в общении и работе.

Вас может заинтересовать:

Что такое "Один дома"?

"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

10:00Интервью
Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:59Мир
Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

Реклама
06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Реклама
02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

Реклама
17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять