Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Руслана Заклинская
30 января 2026, 21:51обновлено 30 января, 22:34
Кэтрин О'Хара ушла из жизни в 71 год.
Умерла звезда культового фильма 'Один дома' Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Что известно:

  • Ушла в вечность актриса Кэтрин О'Хара
  • Ей был 71 год
  • Актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе

Умерла голливудская актриса Кэтрин О'Хара, которая приобрела мировую известность благодаря роли мамы Кевина в культовом фильме "Один дома". На момент смерти звезде был 71 год. Об этом пишет TMZ.

Менеджер Кэтрин О'Хара подтвердил ее смерть в комментарии Variety. В агентстве Creative Artists Agency отметили, что О'Хара скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.

видео дня

Карьера актрисы

Кэтрин О'Хара приобрела мировую известность благодаря роли Кейт Маккаллистер в фильме "Один дома" (1990) и его продолжении, вышедшем в 1992 году. Лента стала культовой рождественской классикой во многих странах, в том числе и в Украине, а также прославила на весь мир украинскую песню "Щедрик".

Славу актрисе принесли и роли в фильмах "Битлджус", "After Hours", а также участие в популярных комедийных лентах режиссера Кристофера Геста.

Новую волну популярности О'Хара получила благодаря сериалу "Шиттс Крик", за который получила премию "Эмми" в 2020 году. Всего актриса дважды становилась лауреатом этой награды.

Биография Кэтрин О'Хара

Кэтрин Энн О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто в многодетной ирландской семье, где была шестой из семи детей. Вырастая в католической среде, она с юных лет проявляла страсть к сцене и комедийной импровизации, что впоследствии определило ее профессиональный путь.

Свое личное счастье актриса нашла на съемочной площадке. Во время работы над фильмом "Битлджус" в 1988 году она познакомилась с художником-постановщиком Бо Уэлшем. В 1992 году пара поженилась. Супруги прожили в счастливом браке много лет, воспитав двух сыновей - Мэттью и Люка.

Напомним, звезда фильмов "Один дома" Маколей Калкин заявил, что не против вернуться к роли Кевина МакКаллистера. Актер даже предложил сюжет продолжения.

Также британский актер Тим Карри, известный ролью доктора Фрэнка-н-Фертера в мюзикле "Шоу ужасов Рокки Хоррора", рассказал, что после серьезного инсульта он не может двигать ногами. На специальном показе фильма в честь его 50-летия 79-летний актер признался, что не планирует петь и танцевать в ближайшее время из-за проблем с левой ногой.

Как сообщал Главред, легендарный дом из фильма "Один дома" в пригороде Чикаго продали за 5,5 млн долларов. Дом площадью 850 кв. м имеет пять спален и пережил ремонт в 2018 году.

Что известно о фильме "Один дома"

"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейных комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерные игры и новеллизация первого фильма.

