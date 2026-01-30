Умерла звезда культового фильма 'Один дома' Кэтрин О'Хара

Что известно:
- Ушла в вечность актриса Кэтрин О'Хара
- Ей был 71 год
- Актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе
Умерла голливудская актриса Кэтрин О'Хара, которая приобрела мировую известность благодаря роли мамы Кевина в культовом фильме "Один дома". На момент смерти звезде был 71 год. Об этом пишет TMZ.
Менеджер Кэтрин О'Хара подтвердил ее смерть в комментарии Variety. В агентстве Creative Artists Agency отметили, что О'Хара скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.
Карьера актрисы
Кэтрин О'Хара приобрела мировую известность благодаря роли Кейт Маккаллистер в фильме "Один дома" (1990) и его продолжении, вышедшем в 1992 году. Лента стала культовой рождественской классикой во многих странах, в том числе и в Украине, а также прославила на весь мир украинскую песню "Щедрик".
Славу актрисе принесли и роли в фильмах "Битлджус", "After Hours", а также участие в популярных комедийных лентах режиссера Кристофера Геста.
Новую волну популярности О'Хара получила благодаря сериалу "Шиттс Крик", за который получила премию "Эмми" в 2020 году. Всего актриса дважды становилась лауреатом этой награды.
Биография Кэтрин О'Хара
Кэтрин Энн О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто в многодетной ирландской семье, где была шестой из семи детей. Вырастая в католической среде, она с юных лет проявляла страсть к сцене и комедийной импровизации, что впоследствии определило ее профессиональный путь.
Свое личное счастье актриса нашла на съемочной площадке. Во время работы над фильмом "Битлджус" в 1988 году она познакомилась с художником-постановщиком Бо Уэлшем. В 1992 году пара поженилась. Супруги прожили в счастливом браке много лет, воспитав двух сыновей - Мэттью и Люка.
Что известно о фильме "Один дома"
"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейных комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерные игры и новеллизация первого фильма.
