"Многие разозлились": Зендея впервые высказалась о свадьбе с Томом Холландом

Вкратце:
- Недавно появились слухи о свадьбе Тома Холланда и Зендеи
- Актриса дала комментарий по этому поводу
Голливудские актеры Зендея и Том Холланд познакомились в 2016 на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой". В 2021 году пара подтвердила романтические отношения, а в январе 2025 года - объявила о помолвке.
С тех пор Зендее приписывают тайную беременность, а в начале марта появились слухи о ее свадьбе с возлюбленным - по Сети даже стали гулять фото, снятые якобы во время секретной церемонии. Лишь сейчас, на шоу Jimmy Kimmel Live!, актриса прокомментировала свое замужество.
"Многих людей они (фотографии - прим. редактора) обманули. Когда я просто гуляла в реальной жизни, люди говорили: "О Боже, ваши свадебные фотографии замечательные", а я отвечала: "Дорогие, это искусственный интеллект. Они ненастоящие!". Хотя многие близкие считали их настоящими и разозлились, что не получили приглашения", - поделилась невеста Тома Холланда.
Впрочем, прямого ответа, были ли у нее свадьба с возлюбленным, Зендея так и не дала.
О персоне: Зендея
Зендея Мари Штёрмер Коулман, более известная мононимно как Зендея, - американская актриса и певица. Дебютировала в кино в роли Эм-Джей в фильме в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой" (2017). Она повторила свою роль в сиквелах "Вдали от дома" (2019) и "Нет пути домой" (2021), которые собрали в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. За роль Ру Беннетт, подростка, борющегося с наркозависимостью, в драматическом сериале HBO "Эйфория" (2019-н.в.) Зендея удостоена двух премий Эмми в категории "Лучшая актриса в драматическом телесериале" в 2020 и 2022 годах, а также премии Золотой глобус (2023) в категории "Лучшая женская роль в телевизионном сериале", сообщает Википедия.
