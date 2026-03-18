Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Многие разозлились": Зендея впервые высказалась о свадьбе с Томом Холландом

Анна Подгорная
18 марта 2026, 01:30
Звезда призналась, откуда взялись ее фото в подвенечном платье.
Зендея и Том Холланд - что известно о свадьбе звезд

Вкратце:

  • Недавно появились слухи о свадьбе Тома Холланда и Зендеи
  • Актриса дала комментарий по этому поводу

Голливудские актеры Зендея и Том Холланд познакомились в 2016 на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой". В 2021 году пара подтвердила романтические отношения, а в январе 2025 года - объявила о помолвке.

С тех пор Зендее приписывают тайную беременность, а в начале марта появились слухи о ее свадьбе с возлюбленным - по Сети даже стали гулять фото, снятые якобы во время секретной церемонии. Лишь сейчас, на шоу Jimmy Kimmel Live!, актриса прокомментировала свое замужество.

"Многих людей они (фотографии - прим. редактора) обманули. Когда я просто гуляла в реальной жизни, люди говорили: "О Боже, ваши свадебные фотографии замечательные", а я отвечала: "Дорогие, это искусственный интеллект. Они ненастоящие!". Хотя многие близкие считали их настоящими и разозлились, что не получили приглашения", - поделилась невеста Тома Холланда.

Впрочем, прямого ответа, были ли у нее свадьба с возлюбленным, Зендея так и не дала.

Зендея и Том Холланд - что известно о свадьбе звезд

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.

Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.

Читайте также:

О персоне: Зендея

Зендея Мари Штёрмер Коулман, более известная мононимно как Зендея, - американская актриса и певица. Дебютировала в кино в роли Эм-Джей в фильме в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой" (2017). Она повторила свою роль в сиквелах "Вдали от дома" (2019) и "Нет пути домой" (2021), которые собрали в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. За роль Ру Беннетт, подростка, борющегося с наркозависимостью, в драматическом сериале HBO "Эйфория" (2019-н.в.) Зендея удостоена двух премий Эмми в категории "Лучшая актриса в драматическом телесериале" в 2020 и 2022 годах, а также премии Золотой глобус (2023) в категории "Лучшая женская роль в телевизионном сериале", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Том Холланд
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причину

23:27Украина
Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42Украина
Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

20:42Украина
Популярное

Ещё
Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Последние новости

01:30

01:02

Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупуВидео

17 марта, вторник
23:50

РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

23:27

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причинуВидео

23:05

Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

20:40

Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

20:28

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

20:16

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

20:04

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

19:46

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

19:44

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

19:28

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

19:08

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

18:53

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

18:53

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

18:45

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

18:27

Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

18:14

"Походят друг другу": Денисенко высказалась про отношения Цимбалюка

18:13

Воры всегда смотрят на это: названа самая уязвимая деталь в доме

18:08

Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

18:08

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять