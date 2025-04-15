"Меня вышлют": режиссер фильма "Один дома-2" боится вырезать Трампа из картины

Трампа не смогли вырезать из культового фильма из-за страха Криса Коламбуса своей депортации.

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Трампа не смогли вырезать из культового фильма / коллаж: Главред, фото: скриншот фильма, miraculousladybug.fandom.com

Кратко:

Крис Коламбус боится депортации из США

Трамп появился в эпизоде киноленты из-за ультиматума

Режиссер фильма "Один дома-2" Крис Коламбус заявил, что хотел бы вырезать из картины сцену с президентом США Дональдом Трампом, но боится сделать это. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Коламбуса, он не может убрать из фильма сцену с Трампом, снятую более 30 лет назад, поскольку боится депортации.

Хотя Коламбус родился и вырос в США, житель Сан-Франциско итальянского происхождения сказал, что боится, что ему "придется вернуться в Италию, или что-то в этом роде", если он сотрет камео.

"Я не могу это вырезать. Если я это вырежу, меня, вероятно, вышлют из этой страны. Меня посчитают непригодным для жизни в Соединенных Штатах", – добавил он.

Комментарии режиссера прозвучали в преддверии церемонии награждения, которую он должен получить на 68-м международном кинофестивале в Сан-Франциско 26 апреля.

В 2023 году Коламбус сообщил, что Трамп появился в эпизоде киноленты из-за ультиматума, который он поставил съемочной группе. Он подчеркнул, что съемки проходили в лобби нью-йоркского отеля "Плаза", который в то время принадлежал Трампу. Создатели фильма заплатили за аренду помещения, но политик настоял на своем появлении в одной из сцен, сообщал Business Insider.

Позже президент США опроверг эту информацию и заявил, что его якобы умоляли сняться в картине. В новом интервью Коламбус еще раз подчеркнул, что говорит правду.

"Я бы никогда не стал умолять человека, который не является профессиональным актером, сняться в фильме. Но нам нужно было попасть в отель", - сказал он.

Идея убрать Трампа из комедии "Один дома", которая собрала $359 млн и стала третьим по кассовым сборам фильмом 1992 года, уже проверялась ранее. Сторонники политика жаловались в 2019 году, когда в монтажном варианте фильма "Один дома-2", показанном по канадскому телевидению, удалили это камео. Затем, в начале 2021 года, сам Маколей Калкин сказал, что он "купился" на идею цифрового удаления Трампа из фильма.

Замечание Коламбуса о том, что он беспокоится о высылке из США, если он "сотрет" Трампа из фильма, намекало на громкие дела о депортации, которые ведет Белый дом.

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