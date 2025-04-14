"Чтобы Надя стала мамой": Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене

Поклонники были в восторге от появления Позитива.

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Позитив выступил на концерте Нади Дорофеевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Позитив, Надя Дорофеева

Кратко:

Позитив зажег на сцене вместе с Надей Дорофеевой

Поклонники были в восторге от такого сюрприза

Украинская популярная певица Надя Дорофеева в субботу, 12 апреля, собрала полный зал зрителей в киевском Дворце Спорта.

Как сообщает Главред, на сольном концерте певицы неожиданно вышел на сцену Позитив, с которым ранее Надя была в группе "Время и Стекло".

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Артисты исполнили свою песню "Дым", что стало настоящим сюрпризом для фанатов певицы. После выступления Надя и Позитив обнялись и обменялись комплиментами. Отметим, группа распалась в 2020 году, и певцы начали свои сольные успешные карьеры и остались друзьями.

Смотрите видео, как выступили Надя Дорофеева и Позитив:

Надя Дорофеева и Позитив во Дворце Спорта / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Дорофеева не упустила возможность и поздравила коллегу с рождением дочери Марии, а Позитив в ответ пожелал Наде стать мамой.

"И мы хотим, чтобы Надя стала мамой. Правда?", — сказал певец.

Позитив с женой / instagram.com, Юлия Сахневич

Но Дорофеева ловко сменила тему и вспомнила, какой была их группа.

"Традиционно, я тебе хочу сказать — классная группа была, правда?", — отметила Надя.

Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Надя Дорофеева - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая замужем за украинским ресторатором Мишей Кацуриным, рассказала, что планирует стать мамой.

Также она сообщила, что ее с Кацуриным семья стала больше. Надя и Миша завели общего питомца. Это очаровательный хомяк, которому дали "вкусное" имя Чурчхелла.

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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