"Чтобы Надя стала мамой": Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене

Кратко:
- Позитив зажег на сцене вместе с Надей Дорофеевой
- Поклонники были в восторге от такого сюрприза
Украинская популярная певица Надя Дорофеева в субботу, 12 апреля, собрала полный зал зрителей в киевском Дворце Спорта.
Как сообщает Главред, на сольном концерте певицы неожиданно вышел на сцену Позитив, с которым ранее Надя была в группе "Время и Стекло".
Артисты исполнили свою песню "Дым", что стало настоящим сюрпризом для фанатов певицы. После выступления Надя и Позитив обнялись и обменялись комплиментами. Отметим, группа распалась в 2020 году, и певцы начали свои сольные успешные карьеры и остались друзьями.
Смотрите видео, как выступили Надя Дорофеева и Позитив:
Дорофеева не упустила возможность и поздравила коллегу с рождением дочери Марии, а Позитив в ответ пожелал Наде стать мамой.
"И мы хотим, чтобы Надя стала мамой. Правда?", — сказал певец.
Но Дорофеева ловко сменила тему и вспомнила, какой была их группа.
"Традиционно, я тебе хочу сказать — классная группа была, правда?", — отметила Надя.
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Надя Дорофеева - последние новости по теме
Как ранее писал Главред, украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая замужем за украинским ресторатором Мишей Кацуриным, рассказала, что планирует стать мамой.
Также она сообщила, что ее с Кацуриным семья стала больше. Надя и Миша завели общего питомца. Это очаровательный хомяк, которому дали "вкусное" имя Чурчхелла.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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