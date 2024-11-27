"Я удивился": Потап обратился к Позитиву впервые с 2022 года - причина

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- Потап поздравил Позитива с будущим пополнением
- Рэпер так и не разблокировал певца в Instagram
Украинский популярный певец Позитив и его жена - украинская танцовщица Юлия Сахневич совсем скоро станут родителями впервые. Артист рассказал поздравил ли его с таким событием бывший друг и продюсер Потап.
Напомним, общение между Потапом и Позитивом прервалось в начале полномасштабной войны в Украине, когда рэпер сбежал за границу. Также Потап заблокировал певца в соцсетях.
В эфире "Нашего радио" Позитив отметил, что его поздравил не только Потап, но и его жена Настя Каменских.
"Потап и Настя поздравили меня. Потап меня разблокировал, я удивился. Но в Instagram я все еще заблокирован", - рассказал певец.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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