Известная украинская ведущая сделала публичное признание Потапу - детали

В соцсетях Потапа происходят интригующие события.

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Потап вышел на связь в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

Потап показался в Сети

Украинская ведущая не прошла мимо его фото

Украинский рэпер и продюсер Потап, который уехал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал новые фото.

На своей странице в Instagram рэпер опубликовал подборку снимков, на которые отреагировала украинская ведущая Лера Товстолес.

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"Такой ты стильный, красивый", – написала ведущая.

Потап же, который состоит в браке с украинской певицей Настей Каменских, лайкнул комментарий Товстолес.

Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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