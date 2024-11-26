Известная украинская ведущая сделала публичное признание Потапу - детали

Вы узнаете:
- Потап показался в Сети
- Украинская ведущая не прошла мимо его фото
Украинский рэпер и продюсер Потап, который уехал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал новые фото.
На своей странице в Instagram рэпер опубликовал подборку снимков, на которые отреагировала украинская ведущая Лера Товстолес.
"Такой ты стильный, красивый", – написала ведущая.
Потап же, который состоит в браке с украинской певицей Настей Каменских, лайкнул комментарий Товстолес.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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