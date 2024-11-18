Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

У Алексея Завгороднего большие планы на будущее своей семьи.

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Позитив новости - Завгородний раскрыл подробности о первенце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

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Кому из украинских звезд он бы предложил роль крестной для малыша

В начале ноября украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, объявили, что ждут ребенка. Для супругов это будет первый малыш, и будущее родительство для них очень волнительно.

Обычно Позитив скрытен в том, что касается личной жизни, но на вопросы про будущего малыша он отвечает немного охотней, так он счастлив, что скоро станет папой. К примеру, в интервью для Нашого Радіо артист не стал раскрывать пол ребенка, но уже признал, что вместе с женой выбрал имя для малыша.

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Правда, не обошлось без фирменного юмора Завгороднего. "Если будет мальчик, то это будет Алексей, если девочка – Алексея", - уверенно заявил он.

Также артист отметил, что на одном ребенке их пара останавливаться не планирует - Алексей и Юлия мечтают через год снова стать родителями. "Погодки мне нравятся. Я за двойняшек, потому что я сам из двойняшек. Если бы была двойня, я был бы счастлив", - рассказал певец.

Кроме того ему удалось весьма остроумно ответить на каверзный вопрос о том, кого бы он более охотно взял на роль крестной мамы для первенца - Надю Дорофееву или Мишель Андраде (обе певицы являются близкими друзьями и бывшими коллегами Завгороднего - прим. редактора). Позитив отметил, что позвал бы обоих, что не запрещено правилами православной церкви.

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Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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