67-летний Богдан Бенюк оставит театр ради ВСУ: "Уже немного начинает давить"

Известный актер рассказал, что хотел бы сделать для наших воинов.

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Богдан Бенюк новости - Богдан Бенюк рассказал, почему хочет уйти из театра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/beniukofficial

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Почему актер хочет оставить театр

Что Бенюк планирует делать сразу за первой линией

Богдан Бенюк старше призывного возраста в Украине - актеру сейчас 67 лет. Тем не менее он всерьез задумывается над тем, чтобы покинуть театр, и заняться посильной помощью украинским защитникам.

Об этом он рассказал YouTube-проекту ТСН "Наодинці". Бенюк убежден, что война коснется каждого, к тому же защита страны кажется ему вполне естественной, если речь идет о войне.

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Актер отметил, что ощущает в себе достаточно сил и жизненной энергии, чтобы помочь - строительством заграждений, вкусной пищей или хотя бы вовремя рассказанным анекдотом для поднятия боевого духа. Бездействие его угнетает.

"Все так живут, когда спасают свое государство. Мы никуда от этого не денемся. Я думаю, что сейчас оставлю театр, потому что он мне уже немного начинает давить на одно место. И буду строить оборонительные сооружения, которые сразу за первой линией. Я же еще могу что-то делать? Могу. По крайней мере дрова носить, есть варить, анекдот расскажу, настроение подниму. На машине еще могу ездить. Многое могу сделать, пока я еще могу сделать это физически. Пока свечечка светит", - говорит Богдан Бенюк.

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Кто такой Богдан Бенюк? Богдан Бенюк - украинский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист Украины (1996). Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва, сообщает Википедия. Фильмография артиста насчитывает более 70 теле- и киноработ (с 1978 года).

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