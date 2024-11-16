Украина в тройке лидеров на Детском Евровидении-2024: кто победил на конкурсе

Украинский певец Артем Котенко получил призовое место на Евровидении-2024.

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Украина вошла в тройку лидеров на Детском Евровидении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/suspilne.eurovision

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На Детском Евровидении-2024 победила Грузия

На втором месте - Португалия

Украина заняла третье место и набрала 203 балла

В субботу, 16 ноября, в финале "Детского Евровидения 2024", который состоялся в Мадриде, победила Грузия. Украину достойно представил 12-летний Артем Котенко из Ахтырки, заняв третье место с песней "Hear Me Now" ("Дом").

Второе место заняла Португалия. Национальные жюри присудили Украине 122 балла, что обеспечило второе место после первого этапа голосования.

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Самые высокие оценки по 12 баллов наша страна получила от Польши и Северной Македонии. Впрочем, результаты голосования зрителей сместили Артема на третью строчку с общим результатом в 203 балла.

Артем выступал под номером 14, а его проникновенный номер стал одним из самых эмоциональных за весь вечер. Песня, созданная известной украинской певицей и продюсером Светланой Тарабаровой, посвящена теме дома - места силы, которое для многих украинцев стало символом борьбы из-за войны.

Смотрите выступление представителя Украины:

Выступление участника от Украины на Детском Евровидении / Фото: скриншот

Победитель конкурса - Андрея Путкарадзе

Андрея Путкарадзе, который завоевал первое место, родом из Батуми. С раннего детства он занимается музыкой, поет и играет на фортепиано. Андрия является выпускником популярного грузинского телевизионного конкурса талантов RANINA, организованного телекомпанией GPB. Его трогательное выступление в Мадриде получило поддержку жюри и зрителей, обеспечив Грузии очередную победу в этом престижном конкурсе.

Что известно об Артеме Котенко

Артем Котенко родился в Ахтырке Сумской области. С раннего возраста парень посвятил себя музыке. В трехлетнем возрасте он начал петь, а уже в четыре года - выступать на сцене.

Мечтой Артема всегда было представить Украину на этом конкурсе. Кроме пения, Артем увлекается танцами, игрой на фортепиано и театральным искусством.

Евровидение-2024 - что известно

Как сообщал Главред, Швейцария официально объявила, что городом-хозяином конкурса "Евровидение-2025" станет Базель. Мероприятие состоится 13, 15 и 17 мая 2025 года на арене St. Jakobshalle, которая вмещает 16 тысяч зрителей.

Также известно, что финал украинского нацотбора на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля 2025 года. Стоимость проведения конкурса составит 10,5 млн гривен.

Кроме этого, Украина ищет конкурсанта для участия, заявки на Национальный отбор принимаются до 10 ноября. 20 декабря будут объявлены девять финалистов, десятого выберут зрители онлайн. Полный список финалистов будет известно 17 января, а финал отбора состоится 8 февраля 2025 года.

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