Триумфальное возращение: на арене Евровидения-2025 появился еще один конкурсант

Два года страна лишала еврофанов удовольствия насладится талантами своих артистов.

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Евровидение-2025 новости - Черногория возвращается на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Даты и даже город проведения Евровидения в 2025 году пока неизвестны, однако музыкальный конкурс уже начал готовить для еврофанов сюрпризы. Так недавно появилось сообщение, что после двухлетнего перерыва на соревнование возвращается очень важный участник.

Об этом сообщает ресурс Eurovoix с отсылкой на слова Национального вещателя RTCG. Речь идет про Черногорию.

Страна объявила о проведении локального конкурса Montesong-2024 - аналога украинскому Национальному отбору. До первого октября все желающие могут подать свои музыкальные заявки, из которых потом авторитетное жюри отберет 16 претендентов. Они в свою очередь будут соревноваться за право представить Черногорию на Евровидении в Швейцарии.

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Черногория впервые поучаствовала в Евровидении в 2007 году. Всего конкурсанты из этой страны боролись за хрустальный микрофон 12 раз. Из них два раза они прошли в финал. Лучший результат Черногории на Евровидении - 13-е место (Евровидение-2015). От участия в конкурсе Черногория отказалась в 2022 году из-за нестабильной финансовой ситуации а стране.

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Женеве или в Базеле.

Евровидение - последние новости:

Ранее стало известно, что две полуфиналистки Евровидения-2024 закрутили роман на конкурсе. Артистки убеждены, что выиграли на музыкальном соревновании гораздо больше, чем могли себе представить.

Также украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала, что украинскую делегацию оштрафовали на Евровидении-2024 из-за публичного политического жеста.

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