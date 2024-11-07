Сколько Украина потратит на нацотбор на "Евровидение-2025" - детали

Нацотбор обойдется Украине в немалую сумму.

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Когда выберут финалистов нацотбора на Евровидение-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение

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Назвали стоимость проведения украинского нацотбора на Евровидение-2025

Как выберут финалистов конкурса

8 февраля 2025 года пройдет финал украинского нацотбора на музыкальный конкурс "Евровидение-2025".

Как сообщает "Суспільне", стоимость проведения конкурса выйдет 10,5 млн гривен, а заявки участников будут приниматься до 10 ноября.

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Напомним, заявки на участие в нацотборе начали принимать еще 17 сентября и уже до 20 декабря будет известен список финалистов, куда попадут девять исполнителей.

Десятого же участника смогут выбрать зрители при помощи онлайн-голосования, а 17 января 2025 года украинцы узнают полный список финалистов. Победителя нацотбора будут выбирать и жюри, и зрители.

Стоимость проведения нацотбора на "Евровидение-2025" / фото: скрин suspilne.media/

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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