Сколько Украина потратит на нацотбор на "Евровидение-2025" - детали

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- Назвали стоимость проведения украинского нацотбора на Евровидение-2025
- Как выберут финалистов конкурса
8 февраля 2025 года пройдет финал украинского нацотбора на музыкальный конкурс "Евровидение-2025".
Как сообщает "Суспільне", стоимость проведения конкурса выйдет 10,5 млн гривен, а заявки участников будут приниматься до 10 ноября.
Напомним, заявки на участие в нацотборе начали принимать еще 17 сентября и уже до 20 декабря будет известен список финалистов, куда попадут девять исполнителей.
Десятого же участника смогут выбрать зрители при помощи онлайн-голосования, а 17 января 2025 года украинцы узнают полный список финалистов. Победителя нацотбора будут выбирать и жюри, и зрители.
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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Как сообщал Главред, Юлия Тимошенко решила вернутся к своему традиционному образу с косой и показалась на публике впервые за долгое время. Политик также выбрала сдержанный черно-белый костюм для одного из мероприятий.
А также Слава Каминская показала, как сейчас выглядит. Певица сделала снимок на природе, она позировала в облегающих джинсах, майке и серой куртке, завязанной на талии.
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