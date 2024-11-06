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Юлия Тимошенко показала свое лицо вблизи после длительной паузы - детали

Элина Чигис
6 ноября 2024, 20:43
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Юлия Тимошенко вернулась к своему любимому образу.
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко показалась на мероприятии / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Юлия Тимошенко

Вы узнаете:

  • Юлий Тимошенко в последнее время не появлялась в общественности
  • Политик предпочла свой знаменитый образ

Украинская политик Юлия Тимошенко некоторое время не появлялась в соцсетях, а летом она сменила свою знаменитую прическу с косой на легкие локоны.

На странице Тимошенко в Facebook появились свежие фото, где она показалась со своей традиционной прической.

видео дня

Тимошенко уложила вокруг головы косу и выбрала сдержанный черно-белый костюм для одного из мероприятий.

Костюм состоял из из пиджака с укороченными рукавами и юбки-миди, а образ Тимошенко дополнила французским маникюром на долгих ногтях, который уже стал ее визитной карточкой.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко / инфографика: Главред

Кто такая Юлия Тимошенко?

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

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Как недавно сообщал Главред, путинист Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. Певец поблагодарил родителей за то, что они дали ему жизнь и опубликовал фото с их свадьбы, а также раскрыл свою тайну.

А также российский комик Максим Галкин сейчас находится в США на гастролях и в Нью-Йорке он посетил украинский музей. Украинцы поблагодарили Максима за поддержку, а вот россияне захейтили его за такой поступок.

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