Юлия Тимошенко показала свое лицо вблизи после длительной паузы - детали

Юлия Тимошенко вернулась к своему любимому образу.

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Юлия Тимошенко показалась на мероприятии / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Юлия Тимошенко

Вы узнаете:

Юлий Тимошенко в последнее время не появлялась в общественности

Политик предпочла свой знаменитый образ

Украинская политик Юлия Тимошенко некоторое время не появлялась в соцсетях, а летом она сменила свою знаменитую прическу с косой на легкие локоны.

На странице Тимошенко в Facebook появились свежие фото, где она показалась со своей традиционной прической.

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Тимошенко уложила вокруг головы косу и выбрала сдержанный черно-белый костюм для одного из мероприятий.

Костюм состоял из из пиджака с укороченными рукавами и юбки-миди, а образ Тимошенко дополнила французским маникюром на долгих ногтях, который уже стал ее визитной карточкой.

Юлия Тимошенко / инфографика: Главред

Кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

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