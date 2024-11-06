Юлия Тимошенко показала свое лицо вблизи после длительной паузы - детали

Вы узнаете:
- Юлий Тимошенко в последнее время не появлялась в общественности
- Политик предпочла свой знаменитый образ
Украинская политик Юлия Тимошенко некоторое время не появлялась в соцсетях, а летом она сменила свою знаменитую прическу с косой на легкие локоны.
На странице Тимошенко в Facebook появились свежие фото, где она показалась со своей традиционной прической.
Тимошенко уложила вокруг головы косу и выбрала сдержанный черно-белый костюм для одного из мероприятий.
Костюм состоял из из пиджака с укороченными рукавами и юбки-миди, а образ Тимошенко дополнила французским маникюром на долгих ногтях, который уже стал ее визитной карточкой.
Кто такая Юлия Тимошенко?
Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.
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