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Финал Нацотбора на Евровидение-2025: названа дата проведения

Анна Подгорная
7 ноября 2024, 21:30
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Уже в первой декаде февраля еврофаны узнают, кто поедет в Швейцарию от имени Украины.
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - когда в Украине состоится финал Нацотбора / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, ua.depositphotos.com

Нацотбор на Евровидение-2025 - основные пункты:

  • С 10 ноября 2024 по 17 января 2025 станет известны имена 10 финалистов Национального отбора
  • Суспільне мовлення объявило дату, когда авторитетное жюри и зрители определят артиста, который представит страну на Евровидении-2025

Международный музыкальный конкурс Евровидение в 69-ый раз соберет талантливых артистов со всего миру уже в мае 2025 года. Соревнование пройдет в швейцарском городе Базель.

Украина, как постоянная-страна участник, сейчас находится на этапе поиска конкурсанта, которому выпадет честь выступить на престижном конкурсе от ее имени. Заявки на участие а Национальном отборе начали принимать с 11 сентября, а закончат 10 ноября.

видео дня

20 декабря Суспільне мовлення, как организатор Нацотбора, огласит имена девяти конкурсантов, которые будут соревноваться за право представить Украину на Евровидении-2025. Десятого исполнителя выберут зрители путем онлайн-голосования - полный список станет известен уже 17 января.

"Суспільне" объявило, что финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля 2025 года.

Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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