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"Не нужно проходить через беременность и роды": Наталью Могилевскую довели до слез

Элина Чигис
7 ноября 2024, 08:20
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Наталья Могилевская впечатлила признанием.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская отправилась в горы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская
  • Кратко:
  • Могилевская отдыхает с семьей в Буковеле
  • Певица проводит много времени с детьми
  • Поклонники отметили, что Наталья стала хорошей мамой

Украинская известная певица Наталья Могилевская, которая удочерила двух девочек во время полномасштабной войны в Украине, растрогала своих поклонников.

На своей странице в соцсетях звезда опубликовала видео, на котором она запечатлена во время прогулки в Буковеле со своей младшей дочерью Софией.

Звезда решила показать, как ее фанаты отреагировали на такой душевный ролик.

видео дня

"Как она кайфует от материнства";

"Чтобы быть самой лучшей мамой, не нужно проходить через беременность и роды";

"Наташа, вы на 1000% справились с задачей быть хорошей мамой и заполнили жизнь детей своей любовью", - написали подписчики Натальи, после чего она призналась, что такие слова довели ее до слез.

Наталья Могилевская с младшей дочерью
Наталья Могилевская с младшей дочерью / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская
Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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