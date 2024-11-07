"Не нужно проходить через беременность и роды": Наталью Могилевскую довели до слез

- Кратко:
- Могилевская отдыхает с семьей в Буковеле
- Певица проводит много времени с детьми
- Поклонники отметили, что Наталья стала хорошей мамой
Украинская известная певица Наталья Могилевская, которая удочерила двух девочек во время полномасштабной войны в Украине, растрогала своих поклонников.
На своей странице в соцсетях звезда опубликовала видео, на котором она запечатлена во время прогулки в Буковеле со своей младшей дочерью Софией.
Звезда решила показать, как ее фанаты отреагировали на такой душевный ролик.
"Как она кайфует от материнства";
"Чтобы быть самой лучшей мамой, не нужно проходить через беременность и роды";
"Наташа, вы на 1000% справились с задачей быть хорошей мамой и заполнили жизнь детей своей любовью", - написали подписчики Натальи, после чего она призналась, что такие слова довели ее до слез.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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