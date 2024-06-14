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Ничего своего: изгнанная РФ объявила о запуске своей версии Евровидения - детали

Анна Подгорная
14 июня 2024, 00:18обновлено 14 июня, 00:51
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Представитель президента страны-агрессора рассказал, когда и где пройдет первый конкурс.
Интервидение
В РФ решили создать суррогат Евровидения, на которое их не пускают / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Страна-оккупант была дисквалифицирована из списка стран-участниц Евровидения в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине. Организаторы сочли начало вторжения нарушением правил музыкального конкурса про политический нейтралитет конкурсантов.

И пока Украина блистала на Евровидении вопреки ужасам войны, страна-агрессор кусала себе локти за то, что ее артистов не желают видеть на одном из самых престижных музыкальных конкурсов мира. Чтобы не было так обидно, в рф решили создать свою версию соревнования.

Так уже в начале 2025 года в столице страны-оккупанта пройдет Интервидение. Предполагается, что участие в этом конкурсе примут около 16 пока не названных стран, вероятно Бразилия, Китай и страны Центральной Азии. На его организацию уже выделено 600 миллионов рублей. Об этом заявил спецпредставитель президента страны-агрессора Михаил Швыдкой.

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Стоит отметить, что страна-оккупант в очередной раз по старой привычке решила назвать чужое своим. Интервидение - уже существующий конкурс, который нерегулярно проводился с 1965 по 1983 год. Он был организован Международной организацией радиовещания и телевидения, и прекратил действовать с распадом социалистического лагеря, сообщает Википедия.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

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Ранее фигуристка-путинистка и жена пресс-секретаря президента страны-агрессора Татьяна Навка вспомнила, что она - украинка. На это ее натолкнул ее якобы удивительный талант.

Также актриса-путинистка Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале "Сваты", сорвалась на президента Украины Владимира Зеленского из-за его политических амбиций.

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