Путинистка-жена Пескова внезапно вспомнила, что она - украинка: нелепая причина

Татьяна Навка похвасталась талантом, который приобрела на родине, уничтожение которой она одобряет.

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Татьяна Навка новости - Татьяна Навка рассказала о своем украинском таланте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/navka_show

Фигуристка Татьяна Навка является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", за что внесена в санкционные списки многих цивилизованных стран. Она поддерживает войну, что особенно цинично с ее стороны, ведь Навка родом из Украины.

Правда, фигуристка вспоминает об этом редко. И, что примечательно, когда речь идет о ее положительных качествах.

Так недавно в интервью для росСМИ жена Пескова заявила, что смыслит в кулинарии и умеет вкусно готовить исключительно благодаря своему украинскому происхождению. Правда, этим талантом она пользоваться не любит.

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"Так как я с Украины, я очень вкусно готовлю. Я понимаю толк. Но я готовить не люблю. Кому-то это нравится, кто-то даже медитирует при этом. Я лучше почитаю книжку, пообщаюсь с родными, близкими. У меня есть помощница по дому, она приехала из Луганска, неплохо готовит", - заявила Татьяна Навка.

Кто такая Татьяна Навка? Татьяна Навка — советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006) с 2014 года является супругой пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. В марте 2022 года США и Япония ввели санкции против Навки в связи со вторжением России на Украину. С июня 2022 года — под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и ряда других стран, сообщает "Википедия".

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