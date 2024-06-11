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Могли продлить жизнь: Жанна Фриске попала в руки мошенника во время лечения

Элина Чигис
11 июня 2024, 08:07
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Жанну Фриске начали лечить эксклюзивным лекарством, после которого она вскоре умерла.
Жанна Фриске
Жанна Фриске проходила лечение у мошенника / коллаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Отец российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от онкозаболевания, Владимир Фриске признался, что им предлагали лечить артистку таким же лекарством, как и Анастасию Заворотнюк, но семья не успела из-за мошенников.

Как рассказал отец певицы в эфире шоу на росТВ, Жанна некоторое время лечилась в США и там ей стало намного лучше.

"В Нью-Йорке был симпозиум онкологов. Этот врач посмотрел анализы, сказал, я ее беру с собой. Буквально через день они ее на частном самолете привезли в Лос-Анджелес, начали делать уколы, один стоил 16 тысяч долларов, через каждые 20 дней. Сделали до июля, у нее сразу начались улучшения. Посмотрел снимок головного мозга, опухоль начала распадаться частями. До этого большая была, больше куриного яйца, а тут уже маленькими очагами. Она уже начала ходить, общаться, шпагат делать. Врач сказал 6 месяцев, потом перерыв, потом по новой", - сказал Владимир.

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Родители певицы настаивали на том, чтобы продолжить это лечение, но муж артистки Дмитрий Шепелев нашел нового врача, который, по словам Владимира, оказался мошенником.

"Он предложил эксклюзивное швейцарское лекарство за 200 тысяч евро. Сделал три ампулы по 14 тысяч долларов, одну сделали, ей стало очень плохо. Отказались. После этого она умерла. Не мог найти потом этого врача. Я понял, мошенники…" — поделился Владимир Фриске.

Кто такая Жанна Фриске?

Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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Отметим, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

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