Наталья Фриске пожаловалась на то, что ее не пускают на похороны сестры.

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Сестра Жанны Фриске скончалась в Одессе / Коллаж Главред, фото Аргументы и Факты, 7 дней

Родная сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья, которая на днях сообщила о смерти своей двоюродной сестры, поделилась тем, что не сможет поехать на ее похороны.

По данным пропагандистских СМИ, причина в том, что родная страна сестер Фриске Россия напала на мирную Украину. Пропагандисты сообщают, что молодая женщина Татьяна скончалась в Украине, а именно в Одессе.

Именно поэтому, россиянка Фриске не сможет приехать в Украину.

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"Таня в Одессе. К сожалению не смогу попрощаться с ней", - сообщила она.

Отметим, что ранее Наталья Фриске сообщила, что Татьяна не смогла побороть страшный недуг и умерла: "Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить".

Кто такая Жанна Фриске? Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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Отметим, отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

А также стало известно, что Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.

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