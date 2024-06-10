"Он никакой": путинистка Валюха из "Сватов" сорвалась на Владимира Зеленского

Российская актриса Татьяна Кравченко, которая родом из Донецка, но поддерживает террористическое вторжение российских оккупантов в Украину, решила высказать свое мнение о Владимире Зеленском.
Отметим, путинистка Кравченко наиболее известна по роли Валюхи в сериале "Сваты", который создавала компания Зеленского.
Как рассказала актриса росСМИ, она не понимает, зачем Зеленский пошел в политику. Затем Кравченко, которую частенько видят в нетрезвом виде, решила оценить актерские способности нашего президента.
"А он ведь чистый Наполеон… Но вот артист он никакой. Заигрался он. Зеленский все это делает не из-за любви к украинскому народу. Заигрался, а теперь уже и боится… Куда он полез?!", — сказала путинистка.
Кто такая Татьяна Кравченко?
Татьяна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2002).
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией.
В 2015 году актрисе был запрещён въезд в Украину, так как она поддержала аннексию Крыма Россией и самопровозглашённые "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР.
В 2023 году поддержала вторжение России в Украину, осудила президента Украины Владимира Зеленского, при этом заявив, что Украина "превращается в фашистское государство".
Татьяна Кравченко - последние новости по теме
Напомним, недавно Главред сообщал, что Татьяна Кравченко в последние месяцы резко постарела. Кроме того, ее уже неоднократно ловили на злоупотреблении алкоголем.
А также Татьяна Кравченко перешла черту, и обозвала Анну Кошмал нецензурно прямо в эфире пропагандистского шоу. Актрису возмущает и оскорбляет проукраинская позиция Анны, которая не желает иметь ничего общего со своими кинородственниками-путинистами.
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