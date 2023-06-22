"Совсем плоха": Валюху из Сватов нашли в поезде в невменяемом состоянии

Актриса Татьяна Кравченко, которая известна зрителю по роли Валентины Будько в сериале Сваты, в последние месяцы резко постарела. Кроме того, ее уже неоднократно ловили на злоупотреблении алкоголем.
Так, автор Telegram-канала "Небожена" рассказала, что в последние дни Татьяна Кравченко продолжает "налегать на бутылку".
Более того, по ее словам, Валюха делает это при людях и с трудом передвигается без посторонней помощи.
"Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Жаль ее, конечно. Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон", - говорится в сообщении.
Ранее российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Бутько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко якобы поддержала Россию в зверском нападении на Украину.
Напомним, Валюха из "Сватов" оскорбила украинскую актрису и также звезду этого сериала Анну Кошмал. Она назвала ее "подлой" и сказала, будто бы Кошмал "должна быть ей благодарна за совместную работу и банальную человеческую вежливость".
Вам может быть интересно: