У Валюхи из "Сватов" есть собственное мнение в отношении актера Александра Васильева.

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Татьяна Кравченко рассказала, почему переписали сценарий / 1+1

Российская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи Будько в украинском сериале "Сваты", неожиданно обрушилась на своего коллегу, актера Анатолия Васильева, который сыграл роль профессора Ковалева и дедушку Жени, которую сыграла украинская актриса Анна Кошмал.

По информации Monavista.ru, наибольшие неприятности на съемочной площадке исходили от Васильева. "Из-за его претензий к другим артистам напряжение съемочной команды возрастало с каждым днем", - сообщает издание.

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Именно поэтому, продюсеры приняли решение убрать артиста из актерского состава. Кстати, киношный герой вначале разводится со своей Ольгой Николаевной, а потом и вовсе умирает. Сценарий был переписан как раз из-за сложного характера актера.

Анна Кошмал откровенно рассказала о своей семье

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, которая открыто поддерживает террориста Путина, убийства мирных граждан Украины, а также его захватнические амбиции, неожиданно высказалась в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Олеся Железняк, которая сиграла Ларису Буханкину, снова обратилась к украинской актрисе Анне Кошмал, сыгравшую Женю Ковалеву.

Как заявила Железняк в пропагандистской программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", она решила доказать, что совсем не злится на Кошмал, которая разорвала отношения с людьми, поддерживающими войну и убийства мирных украинцев. "Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен – это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя очень жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся", – бредит путинистка.

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