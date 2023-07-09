"Валюха из Сватов" грязно выругалась в адрес Анны Кошмал

Татьяна Кравченко накинулась на украинскую актрису, но президента Украины похвалила.

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Татьяна Кравченко обозвала Анну Кошмал в эфире пропагандистского шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina, instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko

Актриса-путинистка Татьяна Кравченко продолжает пиариться на сериале Сваты посредством критики своей экранной внучки - украинской актрисы Анны Кошмал.

Но недавно Кравченко все же перешла черту, и обозвала Кошмал нецензурно прямо в эфире пропагандистского шоу страны-оккупанта. Актрису возмущает и оскорбляет проукраинская позиция Анны, которая не желает иметь ничего общего со своими кинородственниками-путинистами.

"Вот эта Кошмал, я в шоке! У нее что-то произошло, была нормальным человеком. Вдруг такая ненависть! Это вообще, кошмар. Тьфу! Я думаю, что ей даже не платили, она это искренне (говорит - прим. редактора), ее не узнать. У меня сильное потрясение. [Неценз.] ты!" - начала истерить Кравченко, обращаясь к Кошмал.

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Примечательно, что про президента Украины Владимира Зеленского, которого актриса знает лично, она отзывается положительно: "Все жили одной семьей. Пили пиво, ели раков. Тот же Зеленский. Мы встречались, когда юбилей был у "Сватов". Мы выпивали, сидели, веселый парень".

Закончила свой спич Кравченко слезами и рассуждениями про свою любовь к директору страны-агрессора.

Ранее в Сеть попало свежее фото путинистки Кравченко, которое напугало зрителей - 69-летняя актриса резко постарела и выглядит не очень хорошо.

Перемены во внешности многие связывают с вредной привычкой Татьяны Кравченко - в последнее время она сильно злоупотребляет алкоголем, из-за чего попадает в неприятные ситуации.

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