Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

Путинистка Татьяна Кравченко напугала своим странным видом и передала пожелания российским оккупантам.

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Татьяна Кравченко записала странное видеообращение / коллаж: Главред, фото: t.me/tatyana_eduardovna_kravchenko

Скандальная актриса Татьяна Кравченко, еще известна как Валюха из "Сватов", которая родом из Донецка, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, передала сердечные пожелания российским убийцам из Чувашии через маму одного из оккупантов.

Мама одного из оккупантов встретила в московском метро любительницу диктатора Путина Кравченко и попросила актрису сказать несколько слов для своего сына и других оккупантов из Чувашии.

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"Мои дорогие, это я, Таня Кравченко. Вы смотрели "Сваты"? Я там играю Валюху. Мои дорогие сыночки, чувашские бойцы, люблю вас, молимся за вас. Бог с вами. Приходите домой живыми, а мы будем ждать. С Богом!" – сказала Кравченко в видео, которое опубликовали в соцсетях.

Стоит отметить, что вид у актрисы, которую часто обвиняют в алкоголизме, желает лучшего: немытые волосы, странный платок на голове, кофта рыжего оттенка.

Кто такая Татьяна Кравченко? Татьяна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2002).

В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией.

В 2015 году актрисе был запрещён въезд в Украину, так как она поддержала аннексию Крыма Россией и самопровозглашённые "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР.

В 2023 году поддержала вторжение России в Украину, осудила президента Украины Владимира Зеленского, при этом заявив, что Украина "превращается в фашистское государство".

Татьяна Кравченко - последние новости по теме

Отметим, Татьяна Кравченко неожиданно обрушилась на своего коллегу, актера Анатолия Васильева в сериале "Сваты", который сыграл роль профессора Ковалева и дедушку Жени, которую сыграла украинская актриса Анна Кошмал.

А также актер Станислав Садальский рассказал, что Татьяна Кравченко уверяла его, что хочет поддержать родной Донецк и готова выступить с ним на сцене Донецкого драматического театра "по зову сердца". Однако причиной отмены поездки якобы стал страх молодых актеров.

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