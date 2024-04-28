Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

Скандальная актриса Татьяна Кравченко, еще известна как Валюха из "Сватов", которая родом из Донецка, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, передала сердечные пожелания российским убийцам из Чувашии через маму одного из оккупантов.
Мама одного из оккупантов встретила в московском метро любительницу диктатора Путина Кравченко и попросила актрису сказать несколько слов для своего сына и других оккупантов из Чувашии.
"Мои дорогие, это я, Таня Кравченко. Вы смотрели "Сваты"? Я там играю Валюху. Мои дорогие сыночки, чувашские бойцы, люблю вас, молимся за вас. Бог с вами. Приходите домой живыми, а мы будем ждать. С Богом!" – сказала Кравченко в видео, которое опубликовали в соцсетях.
Стоит отметить, что вид у актрисы, которую часто обвиняют в алкоголизме, желает лучшего: немытые волосы, странный платок на голове, кофта рыжего оттенка.
Кто такая Татьяна Кравченко?
Татьяна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2002).
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией.
В 2015 году актрисе был запрещён въезд в Украину, так как она поддержала аннексию Крыма Россией и самопровозглашённые "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР.
В 2023 году поддержала вторжение России в Украину, осудила президента Украины Владимира Зеленского, при этом заявив, что Украина "превращается в фашистское государство".
Татьяна Кравченко - последние новости по теме
Отметим, Татьяна Кравченко неожиданно обрушилась на своего коллегу, актера Анатолия Васильева в сериале "Сваты", который сыграл роль профессора Ковалева и дедушку Жени, которую сыграла украинская актриса Анна Кошмал.
А также актер Станислав Садальский рассказал, что Татьяна Кравченко уверяла его, что хочет поддержать родной Донецк и готова выступить с ним на сцене Донецкого драматического театра "по зову сердца". Однако причиной отмены поездки якобы стал страх молодых актеров.
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