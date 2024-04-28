УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

Элина Чигис
28 апреля 2024, 16:56
Путинистка Татьяна Кравченко напугала своим странным видом и передала пожелания российским оккупантам.
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко записала странное видеообращение / коллаж: Главред, фото: t.me/tatyana_eduardovna_kravchenko

Скандальная актриса Татьяна Кравченко, еще известна как Валюха из "Сватов", которая родом из Донецка, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, передала сердечные пожелания российским убийцам из Чувашии через маму одного из оккупантов.

Мама одного из оккупантов встретила в московском метро любительницу диктатора Путина Кравченко и попросила актрису сказать несколько слов для своего сына и других оккупантов из Чувашии.

видео дня

"Мои дорогие, это я, Таня Кравченко. Вы смотрели "Сваты"? Я там играю Валюху. Мои дорогие сыночки, чувашские бойцы, люблю вас, молимся за вас. Бог с вами. Приходите домой живыми, а мы будем ждать. С Богом!" – сказала Кравченко в видео, которое опубликовали в соцсетях.

Стоит отметить, что вид у актрисы, которую часто обвиняют в алкоголизме, желает лучшего: немытые волосы, странный платок на голове, кофта рыжего оттенка.

Кто такая Татьяна Кравченко?

Татьяна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2002).
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией.
В 2015 году актрисе был запрещён въезд в Украину, так как она поддержала аннексию Крыма Россией и самопровозглашённые "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР.
В 2023 году поддержала вторжение России в Украину, осудила президента Украины Владимира Зеленского, при этом заявив, что Украина "превращается в фашистское государство".

Татьяна Кравченко - последние новости по теме

Отметим, Татьяна Кравченко неожиданно обрушилась на своего коллегу, актера Анатолия Васильева в сериале "Сваты", который сыграл роль профессора Ковалева и дедушку Жени, которую сыграла украинская актриса Анна Кошмал.

А также актер Станислав Садальский рассказал, что Татьяна Кравченко уверяла его, что хочет поддержать родной Донецк и готова выступить с ним на сцене Донецкого драматического театра "по зову сердца". Однако причиной отмены поездки якобы стал страх молодых актеров.

Читайте больше о Кравченко:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кравченко Сваты новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

17:30 Украина
Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

17:22 Украина
ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали

ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали

16:18 Украина
Все главные новости

Популярное

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником 6474

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ 5834

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

Регионы будут плавать : синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами 4051

Регионы будут "плавать": синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами

Коммандос зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье 3475

"Коммандос" зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье

Последние новости

17:30

В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

17:22

Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

17:03

Jordanluca создал джинсы с имитацией лужи от мочи: они стали хитом продажФото

16:56

Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

16:18

ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
16:09

Когда закончится война в Украине: боец НГУ назвал прогноз

16:07

Так делали еще наши бабушки: для чего люди перед сном солят носкиВидео

15:55

Боится атак БПЛА: Россия массово отменяет "шествие с дедами" к 9 мая

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги

Реклама
15:19

Мощные удары по целям в Крыму: Италия присоединилась к поставкам ракет Украине

14:42

Церковный праздник 29 апреля: что нельзя делать в Страстную неделю

14:33

alyona alyona потеряла голос перед Евровидением - причина

14:32

Почему нельзя застилать кровать по утрам: истинная причина удивит многих

14:24

Игрок сборной Украины устроил громкий скандал во Франции

14:23

Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления: названы сроки

14:00

450 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники: в Британии назвали потери РФ в войне

13:49

Что обяжут делать военнобязанных: в Минобороны озвучили перечень

13:31

Новая прическа и толстовка: как сейчас выглядит Валерий Залужный

13:22

Отблагодарила: Росгвардия отдубасила рок-группу русских неонацистов прямо на концерте

13:03

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Ракам - поход к врачу, Львам - доход

Реклама
12:59

Как правильно покрасить яйца свеклой: несложные способы помогут любопытным

12:55

"Задача невыполнима": офицер ВСУ оценил угрозу окружения Часового Яра

12:34

Финансовый гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Тельцам повезет, Рыбам - расходы

12:22

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

12:14

Россия начала чаще бить по Украине "Оводами": что это значит

12:14

Дантес нежно поздравил Кацурину с днем рождения и показал совместные фото

11:49

Евровидение 2024: букмекеры резко изменили ставки после репетиции Украины

11:46

"Политическое животное": Кулеба жестко высказался о Путине и назвал его слабость

11:12

Кому могут завысить суммы в квитанциях за свет: как этого не допустить

10:49

Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой

10:22

Китайский гороскоп на завтра 29 апреля: Тиграм - срыв планов, Лошадям - трудное решение

10:14

В Германии ножом убили двух украинцев: копы подозревают гражданина РФ

10:09

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

09:47

В США суд обязал Бритни Спирс выплатить отцу 2 млн долларов

09:43

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

09:40

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

09:30

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения

09:27

Возвращение мужчин в Украину: в МИД Польши оценили идею лишения выплат

09:08

Стоит вспомнить об одном забытом проекте: чем примечателен Як-52Бмнение

08:52

Украинцы рискуют утратить до половину пенсии: кому такое угрожает

Реклама
08:46

"Сделали все возможное": в ВСУ сделали важное заявление по обороне Часового Яра

07:46

Ресурсы "мяса" у Кремля: в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов

07:10

Надо за 5 секунд угадать, кто настоящий владелец яхты: сложная загадка

06:20

Вырастут ли тарифы на мобильную связь?мнение

05:50

Почти 2-недельная буря: страну накрыл затяжной геомагнитный шторм

04:30

Как быстро разносить тесную обувь: 7 простых способов, которые точно помогут

03:45

Проблема мигом исчезнет: 6 вариантов, как избавиться от скрипа дворников по стеклу

02:55

"Коммандос" зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье

02:20

Одуванчики исчезнут навсегда: садовод рассказал о трех гениальных методах

00:08

Деньги "должны" Венгрии: Орбан отличился циничным заявлением о помощи Украине

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять