Актриса-путинистка Татьяна Кравченко, которая частенько попадает в пьяные скандалы рассказала о жизни со своим мужем, который обижал ее даже распускал руки.
Об этом она рассказала в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия".
От своего второго мужа продюсера Дмитрия Гербачевского Кравченко родила дочь Анну. Но ее второй муж совершенно не хотел детей и всячески это демонстрировал.
"Дима не был счастлив, когда появилась Аня. Он даже из роддома встречал меня, будучи с похмелья. Я плакала. А он, оказывается, так отмечал, что не успел купить ни кроватку, ничего. Мне подружка помогала. Ну не нужны ему дети. Вот и Анечка сейчас детей не хочет. У нее прекрасный молодой человек, они живут вместе, но она не хочет детей! И он не хочет", — заявила путиниста и любительница выпить Кравченко.