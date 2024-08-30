Где и когда проведут "Евровидение-2025" - все детали

Масштабное событие пройдет в городе Базель (Швейцария).

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В каком городе проведут Евровидение-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Страна-победительница музыкального конкурса "Евровидение-2024" Швейцария официально назвала город, где проведут конкурс в 2025 году.

На официальных страницах "Евровидения" сообщили, что состоится мероприятие в городе Базель 13, 15 и 17 мая 2025 года.

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Местом проведения конкурса будет арена St. Jakobshalle, где могут разместиться 16 тысяч зрителей.

"Поздравляем Базель - город-хозяин 69-го конкурса песни "Евровидение" 13, 15 и 17 мая", - написали организаторы конкурса в сообщении.

Отметим, за право принимать "Евровидение-2025" боролись два города - Базель и Женева. Но швейцарский вещатель SRG, учитывая ряд критериев оценки, остановился на первом городе Базеле, который является третьим по величине городом в Швейцарии.

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Женеве или в Базеле.

Евровидение - последние новости

Отметим, ранее Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

А также alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

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