Где и когда проведут "Евровидение-2025" - все детали

Страна-победительница музыкального конкурса "Евровидение-2024" Швейцария официально назвала город, где проведут конкурс в 2025 году.
На официальных страницах "Евровидения" сообщили, что состоится мероприятие в городе Базель 13, 15 и 17 мая 2025 года.
Местом проведения конкурса будет арена St. Jakobshalle, где могут разместиться 16 тысяч зрителей.
"Поздравляем Базель - город-хозяин 69-го конкурса песни "Евровидение" 13, 15 и 17 мая", - написали организаторы конкурса в сообщении.
Отметим, за право принимать "Евровидение-2025" боролись два города - Базель и Женева. Но швейцарский вещатель SRG, учитывая ряд критериев оценки, остановился на первом городе Базеле, который является третьим по величине городом в Швейцарии.
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Женеве или в Базеле.
Евровидение - последние новости
Отметим, ранее Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.
А также alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.
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