"Будет последним": Кристина Соловий объявила о завершении концертной деятельности

Кристина Соловий сделала важное заявление.

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Кристина Соловий взяла паузу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Соловий

Кратко:

Кристина Соловий сообщила о своем решении

Артистка готовит что-то интересное для поклонников

Украинская популярная певица Кристина Соловий решила обратиться к поклонникам и рассказать, какое решение она приняла.

На своей странице в Instagram певица рассказала, что решила не выступать с концертами.

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"Мой концерт в Киеве 4 декабря будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период. Не унывайте, мои птички, и не спешите радоваться, мои хейтеры", – отметила Соловий.

Также Кристина поделилась, что она готовит новый материал.

"Каждый и каждая из вас вдохновляли меня долго, страстно и без устали. И я чувствую, что пора воплотить это вдохновение в новый материал", – рассказала певица.

Кристина Соловий / инфографика: Главред

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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