"Это русская девиация": Кристина Соловий попала в громкий скандал - что она вытворила

Кратко:
- Кристина Соловий дала концерт во Львове
- Артистка поцеловала ребенка в губы
- Эмма Антонюк отреагировала на поступок певицы
Украинская популярная певица Кристина Соловий дала концерт во Львове, на котором показалась в очень коротком платье, за что ее уже захейтили в Сети. Но артистка отметилась не только своим нарядом, но и поступком, который очень возмутил украинцев.
Все дело в том, что Соловий опубликовала на своей странице в соцсетях видео с концерта, на котором она сидела на сцене, к ней подошел маленький мальчик и хотел поцеловать в щеку. Но артистка резко подставила губы, что стало большой неожиданностью, после этого она высоко подняла ногу в уже знаменитом платье и рассмеялась.
"Дети учат нас быть непринужденными и смелыми, не показывайте эмке только", - написала певица под видео.
Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими ✨ не показуйте емці тільки? pic.twitter.com/EyaP8GZPmw— Христина Соловій (@soloviyka) October 23, 2024
Артистка имела ввиду украинскую журналистку Эмму Антонюк, которая в своих соцсетях уже успела отреагировать на публикацию Соловий.
"Вот такой прикол. На самом деле тема сексуализации подростков, лолитства, нимфетства – немного о другом. Господи, как же это не смешно, Кристина. Страшно и не смешно", - заявила Антонюк.
Отметим, ранее Соловий была на интервью у Эммы, во время которого затрагивалась тема педофилии. Также после эфира певица раскритиковала журналистку и посоветовала никому не ходить к ней на интервью.
Подписчики артистки также совсем не оценили ее поступок и уже написали свое возмущение в комментариях.
"Выглядит, как нарушение статьи 156 Уголовного кодекса Украины - "Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности";
"Испанский стыд";
"Педофилия - это русская девиация и не круто, госпожа Кристина";
"А если у ребенка будет психологическая травма? Вы об этом подумали?";
"Противнее этого только триумфальная поза, которой вы закончили эту ситуацию. Надеюсь, родители парня вас осудят", - написали пользователи соцсети.
Кто такая Кристина Соловий?
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Кристина Соловий - последние новости по теме
Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.
Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.
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