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"Это русская девиация": Кристина Соловий попала в громкий скандал - что она вытворила

Элина Чигис
24 октября 2024, 08:28
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Кристина Соловий смутила поступком на сцене.
Кристина Соловий
Кристина Соловий разозлила украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Соловий

Кратко:

  • Кристина Соловий дала концерт во Львове
  • Артистка поцеловала ребенка в губы
  • Эмма Антонюк отреагировала на поступок певицы

Украинская популярная певица Кристина Соловий дала концерт во Львове, на котором показалась в очень коротком платье, за что ее уже захейтили в Сети. Но артистка отметилась не только своим нарядом, но и поступком, который очень возмутил украинцев.

Все дело в том, что Соловий опубликовала на своей странице в соцсетях видео с концерта, на котором она сидела на сцене, к ней подошел маленький мальчик и хотел поцеловать в щеку. Но артистка резко подставила губы, что стало большой неожиданностью, после этого она высоко подняла ногу в уже знаменитом платье и рассмеялась.

видео дня

"Дети учат нас быть непринужденными и смелыми, не показывайте эмке только", - написала певица под видео.

Артистка имела ввиду украинскую журналистку Эмму Антонюк, которая в своих соцсетях уже успела отреагировать на публикацию Соловий.

"Вот такой прикол. На самом деле тема сексуализации подростков, лолитства, нимфетства – немного о другом. Господи, как же это не смешно, Кристина. Страшно и не смешно", - заявила Антонюк.

Эмма Антонюк раскритиковала Кристину Соловий
Эмма Антонюк раскритиковала Кристину Соловий / фото: скрин instagram.com, Эмма Антонюк

Отметим, ранее Соловий была на интервью у Эммы, во время которого затрагивалась тема педофилии. Также после эфира певица раскритиковала журналистку и посоветовала никому не ходить к ней на интервью.

Подписчики артистки также совсем не оценили ее поступок и уже написали свое возмущение в комментариях.

Кристина Соловий
Кристина Соловий / инфографика: Главред

"Выглядит, как нарушение статьи 156 Уголовного кодекса Украины - "Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности";

"Испанский стыд";

"Педофилия - это русская девиация и не круто, госпожа Кристина";

"А если у ребенка будет психологическая травма? Вы об этом подумали?";

"Противнее этого только триумфальная поза, которой вы закончили эту ситуацию. Надеюсь, родители парня вас осудят", - написали пользователи соцсети.

Кто такая Кристина Соловий?

Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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