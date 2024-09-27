Состоялся суд по делу Соловий и ее публичных матюков: что решили

Певица попала в неприятную историю после инцидента на концерте в Черноморске.

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Кристина Соловий предстала перед судом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Скандальная украинская певица Кристина Соловий предстала перед судом.

Как пишет ТСН, певица попала в неприятную историю после инцидента на концерте в Черноморске, где она обматерила прежнее название города Ильичевск.

Ранее правоохранительные органы инкриминировали исполнительнице мелкое хулиганство за публичную брань со сцены во время "Выделкаfest" в Черноморске, где она назвала прежнее название города "Ильичевск полным бредом (неценз. - авт.)".

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Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Суд рассмотрел дело Соловой 27 сентября и она была окончательно оправдана в силу отсутствия правонарушения.

"Обязательным признаком объективной стороны данного уголовного правонарушения являются последствия в виде нарушения общественного порядка и спокойствия граждан. Однако, пришедшие на концерт граждане не нуждались и не находились в покое, целенаправленно пришли на массовое мероприятие, где не может быть тихо и спокойно, поэтому является безосновательным утверждение о нарушении покоя граждан. Что касается нарушения общественного порядка, то этот вопрос не может рассматриваться вне обстоятельств и контекста, в котором нецензурная брань прозвучала в зависимости от места, обстоятельств и участников события. лайка имеет разное влияние на окружающих и общественный порядок. Суд пришел к выводу об отсутствии события и составе административного правонарушения", - сказано в решении суда.

Ранее Соловий сообщила, что не согласна с вменяемым ей обвинением.

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Недавно Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске. Меру наказания артистке будет определять Ильичевский городской суд. Ей грозит штраф, общественные работы, исправительные работы с отчислением 20% заработка, или 15 суток админареста.

Сама Кристина Соловий жестко отреагировала на этот инцидент. Певица заявила, что больше не будет участвовать в фестивале, а всю историю назвала "отвратительной мерзостью".

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