"Отвратительное отвращение": Кристина Соловий жестко отреагировала на скандал в Черноморске

Кристина Соловий сделала заявление по поводу скандала в Черноморске.

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Кристина Соловий - скандал в Черноморске / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Украинская певица Кристина Соловий на днях высказалась бранью на сцене фестиваля в городе Черноморск и теперь ее будут судить за это.

В своих соцсетях артистка же ответила организаторам фестиваля. Кристина опубликовала свое фото на фоне отделения Черноморской полиции и оставила комментарий о скандале.

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"Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?", - заявила певица.

Затем Соловий показала, что исполнительный директор фестиваля "вилкаfest" в своих соцсетях сообщила, что об этом скандале написала даже российская пропагандистка Скабеева.

Пропагандистка Скабеева написала о ситуации на концерте в Черноморске / фото: скрин instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Также певица отреагировала на то, что организаторы фестиваля просили прощения за то, что выбрали Соловий для выступления.

"До этого организаторы извинялись за такую ​​досадную ошибку в выборе артиста. Похоже, это я ошиблась с фестом. Отвратительное отвращение", - написала Кристина.

Соловий ответила организаторам фестиваля / фото: скрин instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кристина Соловий - последние новости по теме

Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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