"Отвратительное отвращение": Кристина Соловий жестко отреагировала на скандал в Черноморске

Украинская певица Кристина Соловий на днях высказалась бранью на сцене фестиваля в городе Черноморск и теперь ее будут судить за это.
В своих соцсетях артистка же ответила организаторам фестиваля. Кристина опубликовала свое фото на фоне отделения Черноморской полиции и оставила комментарий о скандале.
"Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?", - заявила певица.
Затем Соловий показала, что исполнительный директор фестиваля "вилкаfest" в своих соцсетях сообщила, что об этом скандале написала даже российская пропагандистка Скабеева.
Также певица отреагировала на то, что организаторы фестиваля просили прощения за то, что выбрали Соловий для выступления.
"До этого организаторы извинялись за такую досадную ошибку в выборе артиста. Похоже, это я ошиблась с фестом. Отвратительное отвращение", - написала Кристина.
Кто такая Кристина Соловий?
Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.
Кристина Соловий - последние новости по теме
Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.
Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.
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