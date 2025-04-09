"Просто не могу этого": Дорофеева и Кацурин признались, за что ценят свою половинку

Кратко:
- Надя Дорофеева и Миша Кацурин дали первое совместное интервью
- Пара рассказала про личное время и ценные черты
С 2022 года Миша Кацурин является соавтором всех новых песен Нади Дорофеевой, а с июня 2023 года - и ее законным супругом. Несмотря на это пара до недавнего времени не давала совместных интервью.
Для издания Elle, диджитал-обложку которого они украсили, Надя и Миша впервые рассказали про свои отношения. Так, например, супруги ответили на сложный вопрос: за что они ценят друг друга больше всего.
"В Мише собрано такое комбо сильных черт: интеллект, сексуальность, чувство юмора, сила... что я просто не могу этого сделать (выбрать одну черту - прим. редактора)!" - говорит Дорофеева. Супруг с ней соглашается: выбрать что-то одно - невозможно. "Если бы люди любили людей за что-то одно, жизнь была бы намного проще. Я слишком много всего ценю в Наде, чтобы выделять что-то одно. Надя удивительная!" - утверждает Кацурин.
Из-за насыщенных графиков супругам нечасто удается провести вместе целый день. Однако, когда такое все же случается, они устраивают себе "ленивый день". "В ленивый день мы не выходим из дома, превращаемся в тюленей: валяемся, читаем, смотрим кино, готовим..." - рассказывает Надя. "Съедаем пару пачек соленых семечек - без этого ленивый день не работает. Если дома дети, а они дома половину каждого месяца, тогда количество семечек увеличивается втрое и добавляется тонна сладкого. В ленивый день можно!" - добавляет Миша.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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