Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Просто не могу этого": Дорофеева и Кацурин признались, за что ценят свою половинку

Анна Подгорная
9 апреля 2025, 22:54
16
Надя Дорофеева и Миша Кацурин раскрыли настоящее отношение друг к другу.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Дорофеева и Кацурин раскрыли подробности семейной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

  • Надя Дорофеева и Миша Кацурин дали первое совместное интервью
  • Пара рассказала про личное время и ценные черты

С 2022 года Миша Кацурин является соавтором всех новых песен Нади Дорофеевой, а с июня 2023 года - и ее законным супругом. Несмотря на это пара до недавнего времени не давала совместных интервью.

Для издания Elle, диджитал-обложку которого они украсили, Надя и Миша впервые рассказали про свои отношения. Так, например, супруги ответили на сложный вопрос: за что они ценят друг друга больше всего.

видео дня

"В Мише собрано такое комбо сильных черт: интеллект, сексуальность, чувство юмора, сила... что я просто не могу этого сделать (выбрать одну черту - прим. редактора)!" - говорит Дорофеева. Супруг с ней соглашается: выбрать что-то одно - невозможно. "Если бы люди любили людей за что-то одно, жизнь была бы намного проще. Я слишком много всего ценю в Наде, чтобы выделять что-то одно. Надя удивительная!" - утверждает Кацурин.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Дорофеева и Кацурин раскрыли подробности семейной жизни / instagram.com/nadyadorofeeva

Из-за насыщенных графиков супругам нечасто удается провести вместе целый день. Однако, когда такое все же случается, они устраивают себе "ленивый день". "В ленивый день мы не выходим из дома, превращаемся в тюленей: валяемся, читаем, смотрим кино, готовим..." - рассказывает Надя. "Съедаем пару пачек соленых семечек - без этого ленивый день не работает. Если дома дети, а они дома половину каждого месяца, тогда количество семечек увеличивается втрое и добавляется тонна сладкого. В ленивый день можно!" - добавляет Миша.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Дорофеева и Кацурин раскрыли подробности семейной жизни / instagram.com/nadyadorofeeva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Ирине Билык сделали предложение после ее юбилейного концерта. Перед ней на одно колена стал ее давний приятель в присутствии остальных друзей.

Также Павел Зибров признался, куда "исчезла" его жена. Марина Владимировна перестала сопровождать своего мужа на светских мероприятиях, что вызвало беспокойство у поклонников певца.

Читайте также:

Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Миша Кацурин
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

23:41Война
Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

22:55Война
Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

22:47Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

Последние новости

23:41

Украина готова отдать Китаю пленных военных: Зеленский назвал одно условие

23:04

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

22:55

Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

22:54

"Просто не могу этого": Дорофеева и Кацурин признались, за что ценят свою половинку

22:47

Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
22:17

Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Зеленский созвал военное командование: обсуждали все направления фронта

21:50

"Сепар, который родился в Украине": Зеленский высказался о спецпредставителе РФ

21:49

Путинист Филипп Киркоров устроил праздник после смерти отца - детали

Реклама
21:40

"Прекратите стучать пальцем": Зеленский ответил на обвинения в срыве соглашения с США

21:26

Ошибки в одежде после 40 - топ-10 антитрендов для женщин

21:22

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

20:53

Известная певица и ее сын едва не погибли в собственном доме - детали

20:50

Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

20:43

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

20:40

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:29

Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразитВидео

20:15

В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

20:09

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

19:57

Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

Реклама
19:49

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:39

Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

19:36

Очередь криптовалюты настала: как хотят облагать налогами виртуальные активы

19:14

"Не медлите": Минобороны сделало важное заявление о ВВК для ограниченно годных

19:12

Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о сделке с США

19:10

США на пороге "майдана": куда катится Америка с подачи Трампамнение

19:06

Невестка Королевой показала жуткое и опухшее лицо после операции

18:51

Имеет большое значение: почему на Пасху красят яйца в красный цветВидео

18:43

Исчезновение тела Богдана Хмельницкого: кто за этим стоит и где оно сейчасВидео

18:38

Доллар набирает обороты: сколько теперь стоит валюта в банках

18:22

РФ увеличивает количество войск: офицер сообщил об опасности нового наступления

18:22

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивитВидео

18:04

Каждая копейка отлита в смерть: в РФ поблагодарили украинцев за прослушивание российской группы

18:02

Соседи будут завидовать урожаю: что нужно посадить рядом с капустой

17:50

РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт

17:43

Весь год будет конфликтным: что нельзя делать 10 апреля, приметы

17:30

Как избавиться от пятен на потолке: простые способы восстановить чистоту

17:29

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

17:23

Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

17:19

Намек с перчинкой: бывшая футболиста Динамо затроллила игрокаВидео

Реклама
17:16

Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

17:07

Украинцам пересчитали субсидии: кто получит меньшие счета за коммунальные услуги

16:33

Вымирание динозавров было до падения астероида: ученые развеяли миф

16:30

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в пленВидео

16:21

Как пройти маршрут МРЭО в Белой Церкви: инструкция для будущих водителейВидео

16:11

Как размножить смородину весной: уникальный способ с 100% приживаемостью

16:11

Цена полетит вниз: эксперт ответил, когда в Украине подешевеет бензин

16:03

"Золотой куш" с неба: апрель приготовил приятные сюрпризы для ТОП-4 знаков

15:57

Трамп может договорится с Путиным: появился тревожный прогноз

15:56

Европа боится ослабления обороны НАТО на фоне угроз США - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять