Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей

Ярослава Притула и Михаил Хома прошли вместе множество испытаний.

https://stars.glavred.info/slavia-vpervye-priznalas-pochemu-u-nee-i-dzidzo-ne-bylo-detey-10655912.html Ссылка скопирована

Slavia раскрыла подробности брака с Дзидзьо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Кратко:

Славия и Дзидзьо были вместе 20 лет

Ярослава рассказала, почему они так и не решились стать родителями

Украинская певица Slavia (Ярослава Притула) недавно объявила, что впервые станет мамой, и раскрыла личность своего избранника и отца будущего ребенка. До этих отношений артистка 20 лет (из них восемь - в браке) была с украинским певцом Михаилом Dzidzio Хомой.

Пара развелась в 2021 году, так и не став за это время родителями. В недавнем комментарии для Униан Славия предположила, что ее и Дзидзьо судьбы пересеклись вовсе не для того, чтобы привести в этот мир совместного ребенка. Миссией их отношений скорее было становление, взросление их личностей с опорой на надежные плечи друг друга.

видео дня

"Почему не было детей? Это философский вопрос. Наверное, мы встретились (с Михаилом - прим. редактора) для другого. Думаю, мы встретились для того, чтобы пройти самые сложные времена становления вместе, и быть лучшей в то время поддержкой и учителями друг для друга. В нашем обществе существует мнение, что сначала нужно получить высшее образование, потом развивать карьеру, заработать на дом, машину… У нас так и произошло, сначала мы вместе учились, потом создали группу Друзья, в которой работали вместе с Михаилом, а потом началась группа DZIDZIO", - говорит Притула.

Развод Дзидзьо и Славии состоялся в 2021 году / instagram.com/slavia_official

Певица также отметила, что детский вопрос был не в приоритете, когда она и Хома были вместе. Артист был сосредоточен на карьере, и переживал, что не сможет должным образом поддерживать жену с ребенком. А сама она, по его мнению, могла не справиться с такой нагрузкой.

"Тогда у Михаила совсем не было времени думать о детях, он говорил, что я одна не справлюсь, и я привыкла к этому мнению. Кстати, никогда не пила противозачаточные, я вообще таблеток почти не пью, только в критических ситуациях. Стараюсь терпеть боль до последнего", - поделилась Славия.

Slavia и Дзидзьо были вместе 20 лет / instagram.com/slavia_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про дочь Анны Кошмал. Девочка появилась на свет месяц назад, и актриса только сейчас решилась показать фотографии новорожденной.

Также участник Нацотбора-2025 Яков Марный из группы ДК Энергетик впервые вышел на связь после мобилизации, и показал, как выглядит без бороды и длинных волос.

Читайте также:

Кто такая Slavia? Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

Кто такой Михаил Хома? Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред