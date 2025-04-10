Впервые после мобилизации: Марный из ДК Энергетик рассказал про военную службу

Поклонники также впервые увидели Якова Марного без бороды и длинных волос.

https://stars.glavred.info/vpervye-posle-mobilizacii-marnyy-iz-dk-energetik-rasskazal-pro-voennuyu-sluzhbu-10654979.html Ссылка скопирована

Яков Марный без бороды и волос рассказал про службу в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yakivmarnyy

Вкратце:

Финалист Нацотбора-2025 мобилизовался в конце марта

Сейчас он проходит БВП

Первыми впечатлениями от службы он поделился в интервью

Украинский музыкант и солист группы ДК Энергетик Яков Марный в конце марта был мобилизован в ВСУ. С тех пор артист не выходил на связь с поклонниками. Благодаря его супруге Анне стало известно, что финалист Национального отбора-2025 после актуализации данных и прохождения ВВК был направлен на базовую военную подготовку.

Сегодня на Армія TV вышло первое интервью Марного в качестве военного ВСУ. Артист сбрил бороду и длинные волосы из соображения удобства, хотя и отметил, что таким он себе не очень нравится. Впрочем, сейчас у него есть дела поважнее, чем наблюдение за своим внешним видом.

видео дня

В интервью Яков рассказал, что его мобилизовали на улице, когда он шел за цветами для жены. Прятаться музыкант не стал. "Львиная доля наших слушателей - это военнослужащие, которые просто вряд ли поймут подобное движение (попытки скрыться от мобилизации - прим. редактора). И наверное тоже творчество ДК Энергетик - это про силу, про терпение, что можно все пройти. Короче о силе духа. И если я такой потом тяп-тяп-тяп-тяп, то кто я такой, чтобы потом петь эти песни", - говорит он.

Яков Марный без бороды и волос рассказал про службу в ВСУ / Скриншот YouTube

Марный также рассказал, что была возможность проходить военную подготовку в Англии, но он отказался - остался в Украине, чтобы быть поближе к жене и детям. Он отметил, что сейчас ему физически трудно, но он настроен оптимистично: "Как только это началось, я подумал: "О, класс, весело, прикольно!" А потом - совсем нет. Первые впечатления: постоянно уставший, постоянно невыспавшийся, постоянно чем-то занятый. Я не привык к такому ритму жизни. Поэтому пока мне сложно это все дается. Физическое состояние - неудовлетворительное. Но может быть лучше, конечно. Недавно 3.2 пробежали, а я никогда в жизни столько не бегал за раз".

В комментариях к интервью поклонники поддерживают Якова Марного и желают ему удачи на службе.

В комментариях Марного поддерживают поклонники / Скриншот YouTube

В комментариях Марного поддерживают поклонники / Скриншот YouTube

В комментариях Марного поддерживают поклонники / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, где сейчас третья жена Сергея Тигипко. Алла Зиневич собрала четверых детей от политика, свою маму, и отправилась с ними за границу.

Также стало известно, что Tayanna и ее сын едва не погибли в собственном доме. Певица рассказала, что в считанные часы она и 12-летний Даниэль могли заработать смертельное отравление, первые симптомы которого ее преследовали еще с зимы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред