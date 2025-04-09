Забрала детей и маму и выехала из страны: где сейчас третья жена Тигипко

Алла Зиневич увезла малышей за границу.

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Алла Зиневич новости - третья жена Сергея Тигипко показала заграничный отдых с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Вкратце:

Алла Зиневич устроила себе, своей маме и детям заграничный отдых

Сейчас они, вероятно, наслаждаются средиземноморскими пейзажами

С появлением в семье Зиневич-Тигипко маленькой дочери детского контента на странице третьей жены предпринимателя и политика стало значительно больше. Так недавно Алла Зиневичопубликовала серию фотографий с тремя сыновьями и дочерью от Сергея Тигипко.

Судя по пейзажам и надписям на достопримечательностях Зиневич увезла детей на Ибицу, Испания. Деятель на семейные кадры не попал; справляться с четырьмя детьми в путешествии Алле помогает ее мама.

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"Прекрасные", - подписала фотографии с семьей Алла Зиневич. В комментариях ее подписчики умиляются идиллическими картинками, которыми делится третья жена Тигипко.

Напомним, Алла Зиневич и Сергей Тигипко воспитывают четверых общих детей - сыновей Сергея (2011), Станислава (2013), Александра (2016) и дочь Юлианну (2024).

Алла Зиневич новости - третья жена Сергея Тигипко показала заграничный отдых с семьей / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич новости - третья жена Сергея Тигипко показала заграничный отдых с семьей / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич новости - третья жена Сергея Тигипко показала заграничный отдых с семьей / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

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Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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