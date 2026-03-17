"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

Она поделилась, как Бритни Спирс рыдала на ее глазах.

Что происходит с Бритни Спирс - подруга певицы раскрыла свою версию

Что подруга Бритни Спирс рассказала о ее прошлом

Как она оценивает состояние звезды сейчас

Бритни Спирс из поп-дивы и примера для подражания превратилась в объект всеобщего волнения - певица попадает в скандалы, исполняет странные танцы в откровенных нарядах, а недавно была арестована за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Все это может быть результатом длительного приема препаратов в тот период, когда Брит находилась под полной опекой отца.

Такую версию высказала визажист и стилист Джулианна Кей, которая работала со Спирс и была ее близкой подругой в начале карьеры певицы. "Мне кажется, что литий, который ей давали во время опекунства, мог нанести ей необратимый вред. Её поведение не похоже на поведение обычного человека, и я просто надеюсь, что она получит необходимую помощь. Во всем этом было что-то не так. Нельзя сначала поместить человека под замок, а потом заставлять его выступать в Лас-Вегасе. Главное — это оказать помощь, а не зарабатывать деньги для "системы", - рассказала она в беседе с Daily Mirror.

Кей вспоминает, что поначалу Бритни Спирс была рада своему успеху. Но когда популярность певицы стала набирать обороты, у нее начались срывы - юную Брит заставляли работать все больше и больше, требования повышались, а усталость накапливалась. "Когда я с ней познакомилась, все было так волнующе, но по мере того, как дела становились серьезнее и ответственнее, руководство постоянно заставляло ее работать больше, чем она хотела. Это начало ее сильно угнетать. Она часто плакала и говорила: "Я хочу быть нормальной", - рассказывает Джулианна.

Что касается нынешнего состояния певицы, то тут ее бывшая подруга может лишь выразить надежду, что со временем Бритни Спирс получит необходимую помощь. "Я не общалась с ней уже столько лет, что не могу точно сказать, что у нее происходит. Но если посмотреть на ее Instagram в целом, то она действительно выглядит не в себе. Это пугает", - добавила Кей.

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

