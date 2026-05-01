Бритни Спирс предъявили суровое обвинение: ей грозит тюрьма

Виталий Кирсанов
1 мая 2026, 16:16
Инцидент произошел почти два месяца назад, однако сейчас началось юридическое разбирательство.
Бритни Спирс предъявили суровое обвинение

Кратко:

  • Бритни Спирс управляла автомобилем в состоянии опьянения
  • У Спирс есть возможность заключить сделку с обвинением

Американской певице Бритни Спирс предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии опьянения - под воздействием алкоголя и наркотических веществ.

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на прокуратуру округа Вентура, артистке может грозить суровое наказание. Речь идёт об инциденте, который произошёл около двух месяцев назад, однако только сейчас дело перешло в юридическую плоскость.

После временного задержания правоохранительными органами в отношении певицы было выдвинуто официальное обвинение. Ожидается, что в ближайшее время оно будет оглашено в суде.

При этом подробности, в частности данные о количестве и типе запрещенных веществ, пока не раскрываются. Также отмечается, что при подобной категории дела личное присутствие обвиняемой на заседании не является обязательным: её может представлять адвокат.

По информации The New York Times, у Спирс есть возможность заключить сделку с обвинением. В таком случае она сможет избежать реального тюремного срока.

Как правило, если уровень алкоголя в крови невысокий и инцидент не привёл к аварии или травмам, обвиняемые часто идут на подобные соглашения. Обычно это предусматривает условное наказание, обязательное прохождение программы лечения зависимости, курсы по предотвращению вождения в нетрезвом состоянии и выплату штрафа.

О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

