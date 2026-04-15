"Рад видеть": экс-муж Бритни Спирс сделал заявление о ее лечении в рехабе

Сыновья Бритни Спирс повлияли на решение певицы пройти лечение в рехабе.

Бывший муж поп-певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн высказался о ее решении пройти лечение в реабилитационном центре. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам мужчины, который нередко комментирует состояние своей экс-супруги, он "рад видеть", что Бритни получает помощь по собственной воле. Его слова передал адвокат Марк Винсент Каплан.

"Если ей нужна помощь, он рад, что она ее получает, что это решение было принято ею самой, а не навязано кем-то другим", - цитирует защитника портал.

Кроме того, сыновья Бритни Спирс, Шон Престон и Джейден Джеймс, сыграли важную роль в том, чтобы певица согласилась обратиться в реабилитационный центр после ареста по подозрению в управлении в состоянии опьянения. Об этом сообщает People.

По информации источников, именно они стали "большим двигателем" решения матери пройти лечение.

"Она была очень расстроена и растеряна после ареста. И она боится оказаться в тюрьме. Ей понадобилось несколько недель, чтобы понять, что реабилитация – лучший вариант", - рассказал инсайдер.

Инсайдер добавляет, что процесс осознания не был скорым, а эмоциональное состояние певицы после инцидента оставалось нестабильным.

"Ее команда подталкивала к лечению с момента ареста. Люди рядом с ней действительно переживают и постоянно пытаются поддержать, но это непросто. После ареста было много беспокойства", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 44-летняя звезда поп-музыки добровольно легла в клинику для прохождения курса лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Этот шаг был предпринят на фоне недавнего скандала, связанного с ее арестом за вождение в нетрезвом виде.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что организаторы Евровидения 2026 в Вене ввели новые правила. Теперь во время конкурса на концерт можно будет проносить только огнеупорные флаги.

Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, возможно, тайно стал отцом в третий раз.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

