Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

Анна Подгорная
17 марта 2026, 20:04
Саша Норова призналась, как переживает потерю Михаила Клименко.
Adam, Михаил Клименко и Саша Норова с детьми
Adam Михаил Клименко умер - Саша Норова рассказала о смерти мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine

Читайте больше:

  • Что Саша Норова рассказала Наталье Тур
  • Почему журналистку захейтили в Сети и как она отреагировала

7 декабря 2025 года умер Михаил Клименко - музыкант, певец и фронтмен группы ADAM. За месяц до смерти он впал в кому в результате туберкулезного менингита.

14 марта состоялась музыкальная премия Muzvar, где от лица Михаила специальную награду получила Саша Норова - жена Клименко, его муза и мама его двоих детей. За кулисами вдова артиста пообщалась с журналистами.

В частности она дала комментарий для Люкс ФМ. Со слезами на глазах Норова призналась, что тяжело переживает потерю возлюбленного и до сих пор не смирилась с его смертью. "На самом деле, в душе у меня просто буря и боль. Но нужно жить. Я думаю, как прожить этот день до вечера. Сделаю какие-то дела – и дальше по кругу. Купила себе скетчбук, чтобы рисовать, и пишу стихи о своей боли... Мне многого не нужно, и пока что я справляюсь. Дальше – не знаю, что делать", - поделилась Саша.

Наталья Тур, Саша Норова
Наталья Тур и Саша Норова / Скриншот YouTube

Фрагмент интервью с Норовой появился в социальных сетях. В комментариях журналистку Наталью Тур, которая спросила женщину о том, как она справляется с горем, начали осуждать за нетактичность.

Тур захейтили в Сети
Наталью Тур захейтили в Сети / instagram.com/radioluxfm
Тур захейтили в Сети
Наталью Тур захейтили в Сети / instagram.com/radioluxfm

Наталья Тур в своем блоге в Instagram сделала публичное заявление по этому поводу. Она принесла свои извинения Саше Норовой и всем, кого ее вопрос зацепил за живое. Также журналистка отметила, что сделала выводы из сложившейся ситуации.

"Я хочу извиниться перед Сашей Норовой, а также перед всеми, кого задел мой вопрос. Ни в коем случаем не было цели сделать больно или навредить. Я сочувствую Александре и ее большому горю. Выводы сделаны. Искренне прошу прощения", - написала Тур.

Наталья Тур извинилась перед Норовой
Наталья Тур извинилась перед Сашей Норовой / фото: instagram.com/natali_tur

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Виктор Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром". Третий президент Украины и актер подружились еще несколько лет назад.

Также Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода. В 2023 году украинская певица уже отказывалась от псевдонима, с которым начинала свою творческую карьеру.

Читайте также:

О группе Adam

Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

