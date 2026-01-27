Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

Кристина Трохимчук
27 января 2026, 12:30
9
Певец считает, что Степан Гига сам ухудшил свое состояние.
Иво Бобул - причина смерти Степана Гиги
Иво Бобул - причина смерти Степана Гиги / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иво Бобул, Степан Гига

Вы узнаете:

  • Иво Бобул рассказал о состоянии Степана Гиги
  • Почему болезнь певца привела к смерти

Украинский певец Иво Бобул рассказал о том, почему болезнь Степана Гиги привела легендарного артиста к неожиданной смерти. Своими соображениями Бобул поделился с Дмитрием Гордоном.

По словам певца, главным виновником внезапного серьезного ухудшения здоровья Степана стал сам артист. Бобул рассказал, что Гига долгое время игнорировал свое состояние и не давал себе достаточного отдыха.

видео дня
Степан Гига похорон
Степан Гига - диагноз / фото: facebook.com, Степан Гига

"Мне жаль Степана, конечно. То, что с ним случилось — это непростительная ошибка. У него здоровье, он же знал, что у него здоровье такое. И надо было обратить внимание на себя, конечно, концерты концертами. Но стоит немного уделить себе внимание", — поделился артист.

Иво Бобул раскрыл, что предлагал свою помощь семье коллеги, как только узнал об ухудшении его состояния. Но, к сожалению, организм Степана не выдержал — Бобул поделился, что у Гиги начали отказывать органы.

Иво Бобул
Иво Бобул - интервью / скриншот YouTube

"Я узнал сразу, мне позвонили, потому что я позвонил сначала менеджеру и сказал: "Если что-то нужно, пожалуйста, обращайтесь, что у меня будет, как-то я помогу". Но оказалось, что не нужно было, потому что там все отказало", — рассказал певец.

Степан Гига - причина смерти

Степан Гига скончался из-за осложнений сахарного диабета. Долгое время его состояние хранилось в секрете от широкой публики, однако артисту пришлось перенести несколько операций. Перед смертью Гиге ампутировали ногу.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ, похвастался своей отличной физической формой. На изменения мужа отреагировала Алла Пугачева.

Также певец Иво Бобул рассказал о непростых взаимоотношениях с Лилией Сандулесой. Бобул считает, что брак двух творческих личностей обречен на провал. Певец намекнул, что отдавал все силы развитию карьеры своей супруги, при этом обделяя себя.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иво Бобул новости шоу бизнеса Степан Гига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:38Фронт
Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

11:45Спорт
Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

11:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Последние новости

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

11:33

"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

11:33

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФото

Реклама
11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

10:24

"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

10:09

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:05

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

09:09

Пять знаков зодиака, которые не могут жить без сада и огорода

09:06

Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 январяФото

08:59

РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

Реклама
08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

08:45

Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

08:38

Германия не будет передавать Украине Patriot: Писториус объяснил позицию по ПВО

08:29

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

В Украине введены аварийные отключения: как отключают свет 27 января

08:10

Как РФ завязла в войне против Украинымнение

08:08

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

08:00

Прогремели десятки взрывов: беспилотники атаковали Краснодарский край и Курск

07:56

Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца

06:52

Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть людиФотоВидео

06:10

Чего хочет добиться Путинмнение

05:55

Вслед за Анджелиной Джоли: звезда "Сумерек" покидает Голливуд

05:23

Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов

04:55

5 очень строгих запретов: что нельзя делать в праздник 27 января

04:30

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке суриката в шляпе за 49 секунд

03:30

Как выбрать качественный диван: пять главных признаков надежной мебели

03:00

Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

02:12

Главный тренд 2026 года: цвет маникюра, который притягивает успех и достатокФото

02:02

Звезда "Танцев со звездами" после операции признался, что с ним происходит

Реклама
01:36

На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января

01:24

Вареники и борщ по вкусу: какие украинские блюда понравились британцуВидео

00:31

Известную российскую актрису госпитализировали из-за мучительных приступов икоты

00:27

Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе - детали

00:16

Как в Киеве будут возвращать тепло и свет после атак: Шмыгаль назвал решение

26 января, понедельник
23:39

"Вы видите барьеры": оскароносная Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026"

23:14

Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

22:48

Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января

22:31

"Пришлось выпекать их": Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки

21:56

Часов со светом мало: графики отключений для Полтавщины на 27 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять