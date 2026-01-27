"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

Певец считает, что Степан Гига сам ухудшил свое состояние.

https://stars.glavred.info/tam-vse-otkazalo-ivo-bobul-raskryl-chto-privelo-stepana-gigu-k-smerti-10735766.html Ссылка скопирована

Иво Бобул - причина смерти Степана Гиги / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иво Бобул, Степан Гига

Вы узнаете:

Иво Бобул рассказал о состоянии Степана Гиги

Почему болезнь певца привела к смерти

Украинский певец Иво Бобул рассказал о том, почему болезнь Степана Гиги привела легендарного артиста к неожиданной смерти. Своими соображениями Бобул поделился с Дмитрием Гордоном.

По словам певца, главным виновником внезапного серьезного ухудшения здоровья Степана стал сам артист. Бобул рассказал, что Гига долгое время игнорировал свое состояние и не давал себе достаточного отдыха.

видео дня

Степан Гига - диагноз / фото: facebook.com, Степан Гига

"Мне жаль Степана, конечно. То, что с ним случилось — это непростительная ошибка. У него здоровье, он же знал, что у него здоровье такое. И надо было обратить внимание на себя, конечно, концерты концертами. Но стоит немного уделить себе внимание", — поделился артист.

Иво Бобул раскрыл, что предлагал свою помощь семье коллеги, как только узнал об ухудшении его состояния. Но, к сожалению, организм Степана не выдержал — Бобул поделился, что у Гиги начали отказывать органы.

Иво Бобул - интервью / скриншот YouTube

"Я узнал сразу, мне позвонили, потому что я позвонил сначала менеджеру и сказал: "Если что-то нужно, пожалуйста, обращайтесь, что у меня будет, как-то я помогу". Но оказалось, что не нужно было, потому что там все отказало", — рассказал певец.

Степан Гига - причина смерти

Степан Гига скончался из-за осложнений сахарного диабета. Долгое время его состояние хранилось в секрете от широкой публики, однако артисту пришлось перенести несколько операций. Перед смертью Гиге ампутировали ногу.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ, похвастался своей отличной физической формой. На изменения мужа отреагировала Алла Пугачева.

Также певец Иво Бобул рассказал о непростых взаимоотношениях с Лилией Сандулесой. Бобул считает, что брак двух творческих личностей обречен на провал. Певец намекнул, что отдавал все силы развитию карьеры своей супруги, при этом обделяя себя.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред