"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

Иво Бобул и Лилия Сандулеса / коллаж: Главред, скрин из видео

Иво Бобул рассказал о браке с Лилией Сандулесой

Украинский певец Иво Бобул вспомнил самый сложный брак из своих четырех. В интервью Дмитрию Гордону артист рассказал о непростых взаимоотношениях с Лилией Сандулесой.

Бобул считает, что брак двух творческих личностей обречен на провал. Певец намекнул, что отдавал все силы развитию карьеры своей супруги, при этом обделяя себя.

"Если кто-то хочет жениться на певице и он тоже музыкант или певец — забудьте об этом. Потому что она будет тянуть на себя одеяло, и вы будете оставаться постоянно в холоде и голоде. Будете носить за нее все — пальто... Музыкальные произведения будете делать за нее", — рассказал артист.

Иво Бобул - личная жизнь / скрин из видео

В браке Бобула и Сандулесы не появилось детей. Он считает, что это стало для них удачей. В то время они активно выступали на сцене, поэтому времени на спокойную беременность и роды у Лилии не было.

"Детей не завели — слава богу. Работать надо было, не было времени. Она, наверное, не хотела, и я не хотел детей с ней, потому что понимал, что это работа, она заклинит и не выдержит этого", — считает певец.

Также артист подтвердил, что главной причиной развода с Сандулесой стала несовместимость характеров. Ранее, в 2022 году, он признавался, что из-за несгибаемой воли жены было сложно искать компромиссы.

Лилия Сандулесу и Иво Бобул - причина развода / скрин из видео

"Она сильная женщина, я не робкого десятка. Ну, слово за слово. Я пытался сглаживать, но не получалось", — сказал тогда Бобул.

Песни Иво Бобула и Лилии Сандулесы

Творческий и личный союз Иво Бобула и Лилии Сандулесы стал одной из самых ярких страниц украинской эстрады 90-х. Их общие хиты, такие как "Берег любові" и "А липи цвітуть", превратились в настоящие народные шлягеры, олицетворяя романтику и искренность чувств. За десять лет артисты были не только дуэтом, но и супругами, однако в начале 2000-х их пути разошлись.

О персоне: Иво Бобул Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

